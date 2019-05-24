«Спартакиада предприятий – это наша фишка. В других странах этого нет». Как проходят соревнования Белорусского общества глухих

Республиканская спартакиада Белорусского общества глухих стартует на базе санатория «Приморский» в Минском районе при содействии Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. Состязание продлится до 26 мая.
Белорусское общество глухих известно достижениями спортсменов с нарушением слуха, которые неоднократно становились победителями и призёрами не только городских и республиканских соревнований, но и международными дефлимпийскими чемпионами, и обновляли европейские рекорды.
Гости программы ««Утро. Студия хорошего настроения» – ведущий специалист Общественного объединения «Белорусское общество глухих» – Оксана Положенец, начальник физкультурно-оздоровительного спортивного отдела Республиканского Дворца культуры имени Шарко – Валерий Парфенюк и переводчик жестового языка – Валентина Ворошкевич.
Оксана, какая уже по счёту эта спартакиада, и какова её основная цель?
Оксана Положенец, ведущий специалист Общественного объединения «Белорусское общество глухих»:
Эта спартакиада в этом году проводится в 13-й раз. Но только второй год подряд она проводится при содействии Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. Это для нас значимая совместная работа, естественно, будет проводиться на более высоком уровне. Цель, в первую очередь – это дать глухим возможность реализовать себя в спорте, в физической культуре. И эта цель нами достигается успешно.
Какие виды спорта будут представлены? Какие команды вы ждёте? Как будут проходить соревнования?
Оксана Положенец:
Мы ждём команды наших предприятий со всей Республики Беларусь. И из Бреста, Витебска, Могилёва, Гродно, Гомеля и, конечно же, города Минска. Команды сборные предприятий, которые будут соревноваться по следующим видам: волейбол парковый, настольный теннис, шахматы и дартс. Будут соревноваться лучшие с лучшими, сильнейшие с сильнейшими. Это будет очень интересно и увлекательно.
Валерий, мы знаем, что эта спартакиада, можно уже сказать, итоговая. Какие старты уже преодолели Ваши спортсмены?
Валерий Парфенюк, начальник физкультурно-оздоровительного спортивного отдела Республиканского Дворца культуры имени Шарко:
Спартакиада – это как бы финал. До финала были соревнования на каждом предприятии по разным видам спорта. И люди, которые показали себя лучше всех, они вошли в сборные команды предприятий. И приехали к нам сюда. Здесь состоится финал этой спартакиады.
Что входит в программу соревнований, ведь они будут продолжаться три дня?
Валерий Парфенюк:
В программе будут, действительно, в первую очередь, соревнования по четырём видам. Об этом уже сказано было. Кроме того, будет вечер отдыха для участников: люди будут встречаться, общаться, знакомиться.
Кто будет судьями?
Валерий Парфенюк:
Я – главный судья в соревнованиях. Оксана Валерьевна – главный секретарь. У нас есть 4 старших судьи по каждому виду спорта. Это глухие наши, подготовленные нами. Они работают на хорошем, высоком уровне. И в каждом виде спорта своя бригада. Они будут проводить эти соревнования. Я думаю, что всё пройдёт хорошо, на высоком уровне.
Оксана Положенец:
Я бы хотела добавить: уникальность этой спартакиады в том, что судейская бригада состоит полностью из инвалидов по слуху. У нас в Республике Беларусь судейская коллегия включает 108 человек по разным видам спорта. При этом инвалиды по слуху могут судить любые соревнования, начиная от интеллектуальных, как шахматы, и заканчивая сложными, как лёгкая атлетика, кросс, футбол и так далее. На нашей спартакиаде мы даём возможность глухим судьям повышать свою квалификацию. Для них это очень важно, поскольку, в принципе, нигде больше их не привлекают.
Есть ли подобный опыт таких спартакиад за рубежом?
Оксана Положенец:
Наоборот. У нас уникальная спартакиада, поскольку только в Республике Беларусь сохранились предприятия Белорусского общества глухих. В других странах этого нет. Поэтому спартакиада предприятий – это наша фишка, наша особенность, это наш социальный вклад в развитие инвалидов.
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