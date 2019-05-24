«Спартакиада предприятий – это наша фишка. В других странах этого нет». Как проходят соревнования Белорусского общества глухих

Республиканская спартакиада Белорусского общества глухих стартует на базе санатория «Приморский» в Минском районе при содействии Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. Состязание продлится до 26 мая. Белорусское общество глухих известно достижениями спортсменов с нарушением слуха, которые неоднократно становились победителями и призёрами не только городских и республиканских соревнований, но и международными дефлимпийскими чемпионами, и обновляли европейские рекорды.

Оксана, какая уже по счёту эта спартакиада, и какова её основная цель?

Оксана Положенец, ведущий специалист Общественного объединения «Белорусское общество глухих»:

Эта спартакиада в этом году проводится в 13-й раз. Но только второй год подряд она проводится при содействии Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. Это для нас значимая совместная работа, естественно, будет проводиться на более высоком уровне. Цель, в первую очередь – это дать глухим возможность реализовать себя в спорте, в физической культуре. И эта цель нами достигается успешно.

Какие виды спорта будут представлены? Какие команды вы ждёте? Как будут проходить соревнования?

Оксана Положенец:

Мы ждём команды наших предприятий со всей Республики Беларусь. И из Бреста, Витебска, Могилёва, Гродно, Гомеля и, конечно же, города Минска. Команды сборные предприятий, которые будут соревноваться по следующим видам: волейбол парковый, настольный теннис, шахматы и дартс. Будут соревноваться лучшие с лучшими, сильнейшие с сильнейшими. Это будет очень интересно и увлекательно.

Валерий, мы знаем, что эта спартакиада, можно уже сказать, итоговая. Какие старты уже преодолели Ваши спортсмены?

Валерий Парфенюк, начальник физкультурно-оздоровительного спортивного отдела Республиканского Дворца культуры имени Шарко:

Спартакиада – это как бы финал. До финала были соревнования на каждом предприятии по разным видам спорта. И люди, которые показали себя лучше всех, они вошли в сборные команды предприятий. И приехали к нам сюда. Здесь состоится финал этой спартакиады.