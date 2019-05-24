Беларусь и Украина обустраивают границу на территории Полесского радиационно-экологического заповедника

Новости Беларуси. Беларусь и Украина продолжают работы по вынесению границы на территории Полесского радиационно-экологического заповедника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С карты на местность сейчас перенесено более 40 километров. Демаркация этого участка одна из самых трудоёмких. Дело в том, что государственный рубеж проходит по заболоченной местности и мелиоративным каналам.

К тому же в зоне отчуждения можно работать не более семи часов, так как это опасно для здоровья.

Владимир Коваленко, начальник управления делимитации и демаркации Государственной границы Госпогранкомитета Беларуси:

Мы должны подготовить полосу укрепления государственной границы. Подготовка полосы крепления государственной границы заключается в выполнении сводки древесно-кустарниковой растительности, корчёвки и планировки. А также на заключительном этапе – установка элементов пограничных знаков.

С 2014 года мы вынесли около 830 километров с карты на местность. Этот участок у нас согласован в рамках совместной белорусско-украинской демаркационной комиссии. На этом участке мы выполнили строительно-монтажные работы на участке протяжённостью около 400 километров и установили более 900 элементов пограничных знаков.