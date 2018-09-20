«Недавно девушку взяли в IT-стартап». Где могут работать слабослышащие?

Несчастный случай навсегда сделал мир Юрия Шеймана тише, но он оказался сильнее. На родном предприятии «Виток» возглавляет механический цех, где выпускают пружины для тракторной и бытовой техники. Сегодня мастер – наставник для многих слабослышащих, которые начинают карьеру на производстве, а оно того стоит. Модернизация стимулирует развиваться, зарплата от 600 до 900 рублей, путевки в санатории, многочисленные льготы и не только! Юрий Шейман, мастер участка пружин механического цеха:

У нас коллектив, как одна семья, мы вместе работаем, отдыхаем, участвуем в спортивных мероприятиях.

Инвалидов по слуху на предприятии «Виток» – около 63 процентов. Среди них немало династий. Директор признаётся, что это – одни из самых усидчивых и плодотворных работников, и всегда готов к сотрудничеству. Главное – желание. 8 часов ручного труда выдержит далеко не каждый.

Александр Сермяжко, директор УП «Виток»:

У нас в этом году молодой специалист окончил институт, предложили должность мастера. Для того, чтобы подготовить вязальщицу схемных жгутов, нужно минимум полгода. Чтобы собрать изделие по чертежу, достаточно одной недели.

Востребованы слабослышащие и в сфере обслуживания: кассиры, фасовщики, таксисты и многие другие. Здесь уже вопрос характера и смелости.

Евгений Смирнов решился и не жалеет. К его «тихой кассе» относятся с пониманием, добавляются в соцсети, а местные приглашают на чай в гости. Евгений Смирнов, контролёр-кассир:

Я недавно приехал из Египта, а там проходили арабы. В Египте я узнал, как будет спасибо. И я после покупки сказал «шукран» – спасибо. Они начинают наваливать на арабском языке, я говорю: «Нет-нет, я только одно слово знаю». Я работаю уже почти полтора года и работа нравится, и коллектив хороший.

Стать участником проекта «Тихие кассы» может любой слабослышащий. С марта 2017 года квалификацию получили 28 человек по всей республике. Перспективы вдохновляют! Татьяна Полянская, заместитель директора по персоналу:

У нас есть уже люди, которые сделали карьеру, у нас девушка с кассира перешла на оператора, дальше мы планируем её на бухгалтера-экономиста. Все варианты, которые возможны для слабослышащих людей, мы готовы предлагать. Для таких молодых и перспективных вот уже 2 года существует IT-школа «Myfreedom». Здесь обучают инвалидов по слуху 3D-моделированию абсолютно бесплатно. За 9 месяцев профессионалы помогут стать хорошим специалистом в гейм-дизайне. Достойных выпускников уже 20. В планах обучать дистанционному веб-программированию. Елена Динман, руководитель IT-школы:

Недавно девушку взяли в IT-стартап, которая разрабатывает приложение на основе искусственного интеллекта, и вот туда её взяли моделировать. И в другую компанию, в студию виртуальной реальности тоже ребят взяли на стажировку.