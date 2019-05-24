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Ипатов: «Если у ребёнка возникли проблемы с законом, нельзя на нём ставить крест»

24 мая 2019 08:38
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Новости Беларуси. В Беларуси меняется система правосудия в отношении трудных подростков. Её проект представили на международной конференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ипатов: «Если у ребёнка возникли проблемы с законом, нельзя на нём ставить крест»-1

Основная идея – правосудие должно быть восстановительным. То есть, чтобы ранняя судимость не сломала молодому человеку будущее.

Ипатов: «Если у ребёнка возникли проблемы с законом, нельзя на нём ставить крест»-4

Известно, что пребывание в колониях зачастую лишь усиливает криминализацию подростков. Поэтому одна из мер новой концепции – преобразование колоний в воспитательные центры. Их главной задачей станет социальная адаптация и помощь молодому человеку в самореализации.

Ипатов: «Если у ребёнка возникли проблемы с законом, нельзя на нём ставить крест»-7

Вадим Ипатов, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси:
Если у ребенка возникли проблемы с законом, нельзя на нем ставить крест. Необходимо принять все меры для того, чтобы этот ребенок побыстрее вписался в законопослушную среду. Да, тот, кто совершил преступление, должен быть наказан, но в то же время мы этого человека рассматриваем с той точки зрения, что после того, как он осознал и понял свою вину – он должен вернуться в общество. И должен вернуться, прежде всего, законопослушным гражданином.

Ипатов: «Если у ребёнка возникли проблемы с законом, нельзя на нём ставить крест»-10

Рашед Сарвар, представитель Детского фонда ООН ЮНИСЕФ в Беларуси:
Самое главное, чтобы подростка мы не взяли из своего общества и отправили куда-то за нарушение, максимум – чтобы мы держали их у себя, чтобы они не отрывались от своего социума.

Сегодня в воспитательных колониях Беларуси находятся более 220 молодых людей. И хоть в последние годы подростковая преступность снижается, проблема остается актуальной.

# Воспитание детей # общество # Вадим Ипатов # Рашед Сарвар # Фотофакт

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