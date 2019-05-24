«Вернуть детям ощущение полноты и яркости жизни». Как проходит этап Всемирных Игр Победителей в Раубичах

Всемирные детские Игры Победителей – это спортивные соревнования для детей, которые перенесли онкологические заболевания. Начиная с 2010 года, они проводятся в Москве ежегодно, и собирают ребят из 20 стран. С прошлого года национальный отборочный этап проходит и в Беларуси. ОАО «Белагропромбанк» уже второй раз подряд выступает в качестве Генерального партнёра Всемирных Игр Победителей в Беларуси. II Национальный этап этих игр в Беларуси был торжественно открыт 17 мая 2019 года в спорткомплексе «Раубичи».

Юрий Карпицкий, начальник Управления маркетинга и общественных связей ОАО «Белагропромбанк»:

Для «Белагропромбанка» это большая честь – поддерживать людей, которые прошли через достаточно серьёзное заболевание, прошли серьёзный путь к выздоровлению. Для «Белагропромбанка» это ещё наши крепкие партнёрские отношения с фондом «Прикосновение к жизни», с которым мы сотрудничаем не только по этому фестивалю «Игры Победителей», мы ещё с ними взаимодействуем, в том числе, по нашей карточке «Прикосновение». «Белагропромбанк» помог приобрести уникальное оборудование, которое позволит диагностировать онкологические заболевания. На 1 июня запланировано открытие лаборатории, в котором будет это оборудование, поэтому «Белагропромбанк» уделяет большое внимание своим социальным проектам.

Игры Победителей – это больше, чем соревнования, это настоящий праздник для тех, кто уже одержал свою самую важную победу – победу над болезнью. Цель Игр – показать и доказать, что спорт не имеет границ, как не имеют границ человеческие возможности и способен вернуть детям ощущение полноты и яркости жизни.

Лариса Ивашкевич, учредитель благотворительного фонда «Прикосновение к жизни»:

Эти игры – ответ на мой вопрос: зачем, вообще, я создала этот фонд. Потому что, когда я вижу детей, их улыбки, их радость, их задор, я понимаю, что всё, что мы делаем, я и мой фонд – это не зря! Самое важное, что я ощущаю себя счастливым человеком. Фонд называется «Прикосновение к жизни», для меня это очень важно, потому что в больнице детям не хватает прикосновения, они лежат и есть же дети, у которых нет родителей. Волонтёры приходят и вот прикосновение руки – это очень дорогого стоит, потому что моральный аспект выздоровления, пожалуй, он чуть ли не самый важный. «Белагропромбанк» осуществил мою мечту и даже карточку назвал «Прикосновение», о чем ещё можно мечтать?!

В этом году участие в Играх приняли участие около 50 детей от 10 до 17 лет из разных уголков Беларуси. Они соревновались в таких дисциплинах, как бег, плавание, настольный теннис, футбол и шахматы.

Анастасия Мугако, участница Игр Победителей в Беларуси, г. Минск:

Тут важнее всего знакомство и то, что ты увидишь тех, кто точно такой же, как и ты, который ничем от тебя не отличается. У меня появляется азарт, хочется помочь и тем людям, и самой выиграть.

Каждый участник этих соревнований получил дипломы и награды и подарки, ведь каждый из них уже достоин победы.

Всемирные игры Победителей – это уникальное мероприятие, которое не только объединяет помощь детям, которые прошли через лечение и борьбу с онкологическими заболеваниями, но и даёт возможность найти друзей и понять, что жизнь продолжается и она по-прежнему прекрасна.

Станислав Парфенюк, участник Игр Победителей в Беларуси, г. Брест:

В этих играх я уже участвую второй год в беге, плавании, шахматах, футболе. Больше всего надеялся на шахматы, в принципе, я занял в них первое место. Наверное, в этом месте витает дух азарта и дружности. Это очень важное для меня место.