Что такое бережливые технологии в медицине? Врачи из Петербурга поделились опытом с минскими коллегами

Делегация врачей из Санкт-Петербурга посетила минские учреждения здравоохранения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Гости из России смогли познакомиться с системой белорусской медицины на примере 30-й поликлиники.

Кстати, именно в ней с 2019 года реализуется пилотный проект «Заботливая поликлиника». Он основан на принципах бережливого производства, где главная цель – экономия времени пациента. А еще здесь функционирует единственный в столице психологический кабинет для медперсонала, где каждый сотрудник с помощью различных техник и методик может восстановить эмоциональное состояние.

Инна Кисель, главный врач 30-й городской клинической поликлиники:

В нашем учреждении мы уже в течение полутора лет работаем над мероприятиями, направленными на сохранение коллектива, поддержание работоспособности коллектива и на выполнение тех задач, которые перед нами ставятся. В Российской Федерации тоже есть интересный опыт по мероприятиям, направленным на сохранение кадрового потенциала и на поддержание интереса. Есть такой термин «профессиональное выгорание», и вот очень много мероприятий мы уже сделали и в дальнейшем планируем разрабатывать по профилактике профессионального выгорания среди медицинских работников.

Андрей Романов, главный врач 17-й городской поликлиники Красногвардейского района Санкт-Петербурга:

Хотел бы поделиться нашим опытом по освоению бережливых технологий, когда берегутся с одной стороны ресурсы здравоохранения, с другой стороны – время и средства пациентов. Поделились технологиями бережливого производства, в частности рассказал опыт построения скорой и неотложной медицинской помощи в своем учреждении. Это был проект 2016 года. Кроме того, поделился опытом построения участковой службы в своем учреждении. И целым рядом проблем обменялись.