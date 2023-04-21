Госпогранкомитет: ситуация с очередями на границе с ЕС продолжит усугубляться

Новости Беларуси. Очереди из легковых авто на границе с Евросоюзом выросли в пять раз. Причина тому вполне понятная: 25 апреля в стране отметят День поминовения усопших и в период длинных выходных люди стремятся посетить места захоронения родственников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже 21 апреля перед литовскими пунктами пропуска выстроились в общей сложности около 270 легковушек. Еще 250 ожидают проезда у единственного открытого погранперехода с Польшей – «Тересполя». И вероятнее всего, ситуация продолжит усугубляться, поскольку контрольные службы ЕС продолжают оформлять транспорт с задержками, сообщили в Госпогранкомитете. Также в преддверии праздника в ведомстве напомнили правила посещения мест захоронений, расположенных в пограничной зоне и полосе. Чтобы не возникло трудностей с проездом в приграничье, при себе нужно иметь паспорт или другие документы, удостоверяющие личность (подробнее здесь).