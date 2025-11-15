В Беларуси стартовал новый этап цифровизации системы здравоохранения – узнали подробности

Алеся Алехнович, ведущая:

Виктор, пожалуйста, вот сейчас строго, понятно, четко, что изменится?

Виктор Сидоренко, заведующий сектором программно-информационного обеспечения Министерства здравоохранения Беларуси:

Изменится парадигма взаимоотношения пациента с организацией здравоохранения. Теперь не нужно будет таскать с собой какие-то бумажки, если проведена медицинская услуга в одной организации, а я пришел в другую. Теперь все будет храниться в единой централизованной базе. Также у пациента появится возможность коммуницировать с организацией здравоохранения через мобильное приложение либо через сайт в сети интернет.

С точки зрения медицинских работников, если говорить простым языком, то это получение более полной и достоверной информации о том пациенте, который к нему пришел, а также это снижение административной нагрузки на саму организацию здравоохранения, так как теперь вся статистическая отчетность будет также, скажем так, вытягиваться из этих данных, которые будут в системе, и они будут формироваться оперативно, то есть в течение дня, и по заданным правилам, и тем, скажем так, формам, которые установлены Министерством здравоохранения.