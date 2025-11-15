Учимся танцевать как в Болливуде. В студии «Сапна» раскрыли секреты индийского танца

Культура Индии древняя и богатая. Ее основа – это движение. По преданию сам бог Шива сотворил землю и Индию своим божественным танцем. Это искусство здесь – универсальный язык. Оно передает эмоции, хранит традиции, объединяет людей и связывает материальный мир с духовным.

Настасья Пинчук, корреспондент:

Индийский танец – это драма, рассказанная телом. Здесь каждое движение – слово, каждый жест – эмоция.

Индийский танец – это танец-рассказ, оживающий на сцене. Такая история, полная страсти и преданности, нашла свое место и в нашей стране.

Началось все с личного увлечения Елены Поздняковой индийским кинематографом. От детской любви к фильмам до создания танцевальной студии, которая привлекла внимание посольства Индии.