Учимся танцевать как в Болливуде. В студии «Сапна» раскрыли секреты индийского танца
Культура Индии древняя и богатая. Ее основа – это движение. По преданию сам бог Шива сотворил землю и Индию своим божественным танцем. Это искусство здесь – универсальный язык. Оно передает эмоции, хранит традиции, объединяет людей и связывает материальный мир с духовным.
Настасья Пинчук, корреспондент:
Индийский танец – это драма, рассказанная телом. Здесь каждое движение – слово, каждый жест – эмоция.
Индийский танец – это танец-рассказ, оживающий на сцене. Такая история, полная страсти и преданности, нашла свое место и в нашей стране.
Началось все с личного увлечения Елены Поздняковой индийским кинематографом. От детской любви к фильмам до создания танцевальной студии, которая привлекла внимание посольства Индии.
А дальше как в кино по мотивам Болливуда. Стипендия и три года в Академии искусств Индии. Елена вернулась с дипломом и огоньком в глазах. Сегодня коллектив «Сапна», что в переводе с хинди означает «мечта», – это яркий мир индийской культуры прямо в Беларуси, где каждый может прикоснуться к экзотике.
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