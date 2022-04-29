Спа-комплекс для коров и молочное такси для телят. Как выглядит современная белорусская смарт-ферма?

Новости Беларуси. Сегодня в Беларуси количество получаемого молока в 2,5 раза превышает потребность внутри страны. Это резерв для экспорта и залог продовольственной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране в 2022 году возведут порядка полусотни новых молочно-товарных комплексов. Из них в Брестской области – 38. Ставка на крупнейшие перерабатывающие силы региона. Так, в Кобринском районе завершают строительство смарт-фермы на 1 200 голов, что позволит местному хозяйству вдвое увеличить производство. Кристина Протосовицкая узнала все о белорусских молочных трендах.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Детский сад на 300 домиков. Каждый теленок находится в своем индивидуальном защищенном боксе, где все оборудовано для его блага, в том числе есть соски. Сперва в них наливают молоко, а затем добавляют комбикорм. Ничего более современного не придумали.

Первые 50 телят заняли свои места и могут по достоинству оценить комфорт смарт-фермы. Обслуживает малышей молочное такси.

Можно выставить любую температуру. Здесь три режима пастеризации. Можно выставить время, когда оно само, например, в 3-4 часа ночи включает пастеризацию молока, и можно выставить то время, к которому молоко будет уже охлаждено до +40 °С.

Новый молочно-товарный комплекс «Девятки» – один из самых современных в стране. Здесь планируют получать почти 30 тонн молока в сутки при поголовье 1 200. В начинке не скромничали. Смарт-технологии на каждом шагу – от электроподгонщика животных до автоматической уборки коровников. Корма не просто подают буренкам, а еще переворачивают для лучшего аппетита.

Кристина Протосовицкая:

220 метров настоящего спа-комплекса для буренок. Лежать они будут на специальных матах, внутри которых находится измельченная резиновая крошка от переработанных шин. Это значительно снизит травматизм копыт, и животное будет меньше болеть. Для того чтобы снять стресс и получить заряд позитивных эмоций, здесь разместили чесалки.

Кроме того, они будут очищать шкуру от грязи. А для защиты от теплового удара здесь есть специальные двухуровневые шторки.

Мини-завод по созданию молока – это почти полсотни новых рабочих мест. Для такого комплекса это немного. Многие функции выполняют роботы. «Карусель» на 40 мест ускоряет процесс доения в два раза, а для обслуживания нужны всего несколько специалистов. Управление смарт-фермой доверили молодому руководителю.

Эрнест Кабылянец, начальник молочно-товарного комплекса «Девятки»:

Гордость есть, безусловно, что меня поставили начальником на эту здоровую машину. Не стоит забывать, что и требуют здесь не так, как с маленького завода.