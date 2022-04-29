Кочанова: «Женщины Беларуси и Китая вносят весомый вклад в сохранение национальных традиций, укрепление института семьи»

Новости Беларуси. 29 апреля Наталья Кочанова выступила на онлайн-семинаре женщин-парламентариев Беларуси и Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы материнства и детства, продвижение гендерного равенства и расширение прав женщин. По этим направлениям наша страна намерена развивать отношения с Китаем.

Меморандум о сотрудничестве подписан 29 апреля. Встреча приурочена к тридцатилетию белорусско-китайских дипотношений. Планируется, что взаимодействие по женской линии придаст новый импульс отношениям с Поднебесной. И станет одной из основ «Экономического пояса Шелкового пути».

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Женщины Беларуси и Китая вносят весомый вклад в сохранение национальных традиций, укрепление института семьи, развитие женского предпринимательства, повышение роли женщин в процессах управления государством. Белорусский союз женщин и Всекитайская федерация женщин в своей деятельности придерживаются схожих целей, принципов и ценностей. Содействуют защите прав и законных интересов женщин, семьи и детей. Стремятся к повышению роли женщин в общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни двух стран.