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«И что мне, не заправляться что ли?» Как латвийцы реагируют на запрет своих властей покупать топливо в Беларуси

29 апреля 2022 16:23
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Жители Латвии возмущены запретом покупать белорусские нефтепродукты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«И что мне, не заправляться что ли?» Как латвийцы реагируют на запрет своих властей покупать топливо в Беларуси-1

Латышам, которые собрались ехать в нашу страну, на пунктах пропуска желают не доброго пути, а выдают памятку – сразу на трех языках и в ней сообщается о подобном запрете.  

«И что мне, не заправляться что ли?» Как латвийцы реагируют на запрет своих властей покупать топливо в Беларуси-4

Наши корреспонденты отправились на границу в пункт пропуска Урбаны, чтобы пообщаться с гостями и туристами из соседней страны.  

«И что мне, не заправляться что ли?» Как латвийцы реагируют на запрет своих властей покупать топливо в Беларуси-7

Николай, житель Латвии:  
Ну как это ехать? А вдруг что-то случилось в дороге. Я еду в Минск, Витебск. И что мне, не заправляться, что ли? Это нелогично. Правильно? Не вижу смысла в этом. Все это сами знаете: без слов, без комментариев. Я так скажу.  

«И что мне, не заправляться что ли?» Как латвийцы реагируют на запрет своих властей покупать топливо в Беларуси-10

Сергей Евдокимов, заместитель начальника таможенного поста «Урбаны»:  
Белорусская сторона сообщает, что никакого запрета на вывоз нефтепродуктов физическими лицами из Беларуси нет. И, согласно действующему законодательству, товаром для личного пользования признается вывозимое топливо в количестве целого бака, предусмотренного заводом-изготовителем транспортного средства, и дополнительно не более 10 литров в отдельной емкости.  

«И что мне, не заправляться что ли?» Как латвийцы реагируют на запрет своих властей покупать топливо в Беларуси-13

Репортаж с приграничья смотрите в это воскресенье, 1 мая, в информационно-аналитической программе «Неделя» в половине восьмого.  

# Международная политика # общество # Сергей Евдокимов # Фотофакт

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