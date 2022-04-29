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Комплекс замкнутого цикла – от телёнка до взрослой бурёнки. По каким технологиям работают белорусские фермы?

29 апреля 2022 16:27
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Новости Беларуси. Сегодня в Беларуси количество получаемого молока в 2,5 раза превышает потребность внутри страны. Это резерв для экспорта и залог продовольственной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране в 2022 году возведут порядка полусотни новых молочно-товарных комплексов. Из них в Брестской области – 38. Ставка на крупнейшие перерабатывающие силы региона. Так, в Кобринском районе завершают строительство смарт-фермы на 1 200 голов, что позволит местному хозяйству вдвое увеличить производство.

Комплекс замкнутого цикла – от телёнка до взрослой бурёнки. По каким технологиям работают белорусские фермы?-1

Комплекс замкнутого цикла – от теленка до взрослой буренки. На его строительство отводили три года, а справиться удалось за полтора. Окупить планируют за 8-10 лет за счет эффективности. Общее поголовье в хозяйстве «Батчи» достигнет 9 000. 

Комплекс замкнутого цикла – от телёнка до взрослой бурёнки. По каким технологиям работают белорусские фермы?-4

Сергей Денисевич, директор сельхозпредприятия «Батчи»:
По реализации при 25 литрах планируем получить дополнительной выручки в год не менее 11 миллионов только за молоко. Это серьезное подспорье. При нынешних ценах молоко рентабельное, перспективная отрасль развития.

В перспективе на Брестскую область будет приходиться около трети национального экспорта молока и мяса – здесь самые крупные промышленные мощности в стране. Пока они испытывают дефицит в сыром молоке – готовы перерабатывать больше 2,5 миллиона тонн в год, а получают в лучшем случае 2. Чтобы увеличить объемы, модернизируют старые фермы и возводят новые. Только в 2022 году запустят 38. 

Комплекс замкнутого цикла – от телёнка до взрослой бурёнки. По каким технологиям работают белорусские фермы?-7

Михаил Серков, генеральный директор концерна «Брестмясомолпром»:
Суть не в том, какую долю мы будем занимать непосредственно во всем экспорте страны. Самое важное для нас иметь достаточно средств для развития наших хозяйств, потому что все, что делается, делается для человека.

Комплекс замкнутого цикла – от телёнка до взрослой бурёнки. По каким технологиям работают белорусские фермы?-10

Готовность проекта в Кобринском районе сегодня больше 95 %. Строители наводят последний лоск. А дальше – молочному кораблю большое плавание. 

Комплекс замкнутого цикла – от телёнка до взрослой бурёнки. По каким технологиям работают белорусские фермы?-13

Спа-комплекс для коров и молочное такси для телят. Как выглядит одна из самых современных смарт-ферм в Беларуси, читайте здесь.

# Сельское хозяйство # общество # Сергей Денисевич # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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