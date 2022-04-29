Комплекс замкнутого цикла – от телёнка до взрослой бурёнки. По каким технологиям работают белорусские фермы?

Новости Беларуси. Сегодня в Беларуси количество получаемого молока в 2,5 раза превышает потребность внутри страны. Это резерв для экспорта и залог продовольственной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране в 2022 году возведут порядка полусотни новых молочно-товарных комплексов. Из них в Брестской области – 38. Ставка на крупнейшие перерабатывающие силы региона. Так, в Кобринском районе завершают строительство смарт-фермы на 1 200 голов, что позволит местному хозяйству вдвое увеличить производство.

Комплекс замкнутого цикла – от теленка до взрослой буренки. На его строительство отводили три года, а справиться удалось за полтора. Окупить планируют за 8-10 лет за счет эффективности. Общее поголовье в хозяйстве «Батчи» достигнет 9 000.

Сергей Денисевич, директор сельхозпредприятия «Батчи»:

По реализации при 25 литрах планируем получить дополнительной выручки в год не менее 11 миллионов только за молоко. Это серьезное подспорье. При нынешних ценах молоко рентабельное, перспективная отрасль развития.

В перспективе на Брестскую область будет приходиться около трети национального экспорта молока и мяса – здесь самые крупные промышленные мощности в стране. Пока они испытывают дефицит в сыром молоке – готовы перерабатывать больше 2,5 миллиона тонн в год, а получают в лучшем случае 2. Чтобы увеличить объемы, модернизируют старые фермы и возводят новые. Только в 2022 году запустят 38.