Останавливаться на достигнутом нельзя. Что обсудили Наталья Кочанова и Дмитрий Мезенцев?

Военно-патриотический проект Союзного государства «Поезд памяти» расширит географию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2022 году акция пройдет параллельно с Форумом регионов России и Беларуси. Учащиеся посетят Брест, Минск, Смоленск и Москву. А также смогут встретиться с ветеранами и увидеть реконструкцию событий далекой войны.

Вопрос воспитания молодежи 29 апреля обсудили Наталья Кочанова и Дмитрий Мезенцев. Но повестка встречи была куда шире. От сотрудничества в социально-экономической сфере до конкретных проектов и мероприятий, на которые особенно богат 2022 год, признанный в Беларуси Годом исторической памяти.

Напомним, этот год – копилка юбилейных дат. Так, исполняется 1 030 лет со времени основания первой на территории белорусской земли Полоцкой Епархии. Именно с этой даты ведет отсчет официальная история Православной церкви. А также 1 160 лет исполняется самому древнему городу Беларуси – Полоцку. На встрече наметили тематику предстоящего XI Форума регионов Беларуси и России. Как отметили участники, останавливаться на достигнутом нельзя – есть еще много вопросов, над которыми предстоит работать.