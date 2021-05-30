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Указ Президента «О развитии Оршанского района Витебской области». Какие результаты принесли льготы?

30 мая 2021 16:30
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Новости Беларуси. Орша уже несколько лет как на слуху у всей страны. Особая «пилотная» зона, настоящий государственный проект, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Артюх, СТВ:
Не можем не спросить о достижениях в этом региональном разрезе у губернатора Витебской области Николая Шерстнева.

Указ Президента «О развитии Оршанского района Витебской области». Какие результаты принесли льготы?-1

Юлия Артюх:
В январе 2019 года Президент подписал Указ «О развитии Оршанского района Витебской области». Этим указом предусмотрены определенные льготы и преференции до 31 декабря 2023 года. Это и снижение налоговой нагрузки, и мораторий на выборочные проверки. Расскажите, можно подвести какие-то промежуточные итоги этого указа? Что он дал северному региону?

Указ Президента «О развитии Оршанского района Витебской области». Какие результаты принесли льготы?-4

Николай Шерстнев, губернатор Витебской области:
Все эти преференции, льготы для чего? Для того чтобы привлечь в бизнес как можно больше людей, задействовать их, чтобы создавались рабочие места, предприятия, пополнялся бюджет, перераспределялся в развитие социальной сферы. В итоге, чтобы жизнь в городе была краше, а заработная плата выше. Какой результат? Сегодня льготы свое дело сделали. Во-первых, создаются новые рабочие места – за последние годы около 2 тысяч.

Указ Президента «О развитии Оршанского района Витебской области». Какие результаты принесли льготы?-7

Николай Шерстнев:
Создаются новые предприятия, это тоже немаловажно. Улучшается экономика. В Оршанском районе ситуация становится в разы лучше. По направлению АПК зерна собрали исторический максимум в прошлом году. Были годы гораздо лучше, но Оршанский район никогда не получал такой валовой сбор, как в прошлом году. Прибавка серьезная в животноводстве, промышленность очень здорово шагнула, хотя еще очень много нужно делать.

Жители прежде всего оценивают указ следующим: стало комфортнее жить в городе или нет. Конечно, стало комфортнее.

Указ Президента «О развитии Оршанского района Витебской области». Какие результаты принесли льготы?-10

Юлия Артюх:
Северный регион всегда находится под пристальным вниманием главы государства. На Радуницу он совершал облет над территорией области. В целом, никаких замечаний не было, но какие проблемы с течением времени удается решить?

Николай Шерстнёв:
Этот год показательный. Аграрии очень порядочные, ответственные. Когда со стороны государства оказывается помощь, они не могут подвести.

Роботы и электронные «официанты». Вот как реконструируют сельхозпредприятия в Витебской области – читать здесь.

# Сельское хозяйство # Экономика # Юлия Артюх # Николай Шерстнев # Александр Лукашенко # Фотофакт

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