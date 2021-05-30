Указ Президента «О развитии Оршанского района Витебской области». Какие результаты принесли льготы?

Новости Беларуси. Орша уже несколько лет как на слуху у всей страны. Особая «пилотная» зона, настоящий государственный проект, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Артюх, СТВ:

Не можем не спросить о достижениях в этом региональном разрезе у губернатора Витебской области Николая Шерстнева.

Юлия Артюх:

В январе 2019 года Президент подписал Указ «О развитии Оршанского района Витебской области». Этим указом предусмотрены определенные льготы и преференции до 31 декабря 2023 года. Это и снижение налоговой нагрузки, и мораторий на выборочные проверки. Расскажите, можно подвести какие-то промежуточные итоги этого указа? Что он дал северному региону?

Николай Шерстнев, губернатор Витебской области:

Все эти преференции, льготы для чего? Для того чтобы привлечь в бизнес как можно больше людей, задействовать их, чтобы создавались рабочие места, предприятия, пополнялся бюджет, перераспределялся в развитие социальной сферы. В итоге, чтобы жизнь в городе была краше, а заработная плата выше. Какой результат? Сегодня льготы свое дело сделали. Во-первых, создаются новые рабочие места – за последние годы около 2 тысяч.

Николай Шерстнев:

Создаются новые предприятия, это тоже немаловажно. Улучшается экономика. В Оршанском районе ситуация становится в разы лучше. По направлению АПК зерна собрали исторический максимум в прошлом году. Были годы гораздо лучше, но Оршанский район никогда не получал такой валовой сбор, как в прошлом году. Прибавка серьезная в животноводстве, промышленность очень здорово шагнула, хотя еще очень много нужно делать. Жители прежде всего оценивают указ следующим: стало комфортнее жить в городе или нет. Конечно, стало комфортнее.