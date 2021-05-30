Никто не вправе решать, что является нашими символами. Минские следователи приняли участие в автопробеге «За мирную Беларусь!»

Новости Беларуси. 30 машин, более 100 единомышленников. Столичные следователи вместе с семьями 30 мая участвуют в автопробеге «За мирную Беларусь!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они преодолели порядка 35 километров. Маршрут пролегал по местам партизанской славы. Тематика выбрана неслучайно. Именно в конце мая 1942-го был организован Центральный штаб партизанского движения.

Автоколонну сформировали в Щомыслице, конечным пунктом стал «Партизанский лагерь» в Дзержинском районе. Колонну трудно было не заметить: ее украшали государственные флаги и символика Следственного комитета. К слову, в такой масштабной акции правоохранители участвуют впервые. Но для некоторых это уже традиция.

Татьяна Клезович, главный инспектор по правовой работе УСК по Минску:

Являюсь очень частым участником автопробегов «За единую Беларусь!» На сегодняшний день очень рада, что мои коллеги из Следственного комитета, управления по городу Минску решили присоединиться в этой акции. Будем ехать в колонне с коллегами. Вот это наш символ. Мы готовы его показать, мы готовы его продемонстрировать, мы готовы его поддерживать.

Полагаю, что никто не вправе решать, кроме нас самих, белорусов, что является нашими символами.

Александр Иванов, главный инспектор по кадрам управления Следственного комитета по Минску:

Едем в партизанский лагерь. Не все еще там были, не все еще знают историю партизанского движения. Может быть, кто-то узнает что-то новое. Я думаю, что будет интересно, всем должно понравиться. Нам-то точно. Да, Матвей?

– Да.

Сергей Келбас, врио заместителя начальника управления Следственного комитета по Минску:

Забывать подвиг партизан нельзя. Именно они внесли значимый вклад в Победу над фашистской Германией. Цель сегодняшнего мероприятия – прикоснуться к истории, показать, чем и как жили партизаны в те страшные годы войны. Уверен, что данная акция надолго останется в памяти участников.