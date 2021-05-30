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Никто не вправе решать, что является нашими символами. Минские следователи приняли участие в автопробеге «За мирную Беларусь!»

30 мая 2021 11:38
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Новости Беларуси. 30 машин, более 100 единомышленников. Столичные следователи вместе с семьями 30 мая участвуют в автопробеге «За мирную Беларусь!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они преодолели порядка 35 километров. Маршрут пролегал по местам партизанской славы.

Тематика выбрана неслучайно. Именно в конце мая 1942-го был организован Центральный штаб партизанского движения.

Никто не вправе решать, что является нашими символами. Минские следователи приняли участие в автопробеге «За мирную Беларусь!»-1

Автоколонну сформировали в Щомыслице, конечным пунктом стал «Партизанский лагерь» в Дзержинском районе. Колонну трудно было не заметить: ее украшали государственные флаги и символика Следственного комитета. К слову, в такой масштабной акции правоохранители участвуют впервые. Но для некоторых это уже традиция.

Никто не вправе решать, что является нашими символами. Минские следователи приняли участие в автопробеге «За мирную Беларусь!»-4

Татьяна Клезович, главный инспектор по правовой работе УСК по Минску:
Являюсь очень частым участником автопробегов «За единую Беларусь!» На сегодняшний день очень рада, что мои коллеги из Следственного комитета, управления по городу Минску решили присоединиться в этой акции. Будем ехать в колонне с коллегами. Вот это наш символ. Мы готовы его показать, мы готовы его продемонстрировать, мы готовы его поддерживать.

Никто не вправе решать, что является нашими символами. Минские следователи приняли участие в автопробеге «За мирную Беларусь!»-7

Полагаю, что никто не вправе решать, кроме нас самих, белорусов, что является нашими символами.

Никто не вправе решать, что является нашими символами. Минские следователи приняли участие в автопробеге «За мирную Беларусь!»-10

Александр Иванов, главный инспектор по кадрам управления Следственного комитета по Минску:
Едем в партизанский лагерь. Не все еще там были, не все еще знают историю партизанского движения. Может быть, кто-то узнает что-то новое. Я думаю, что будет интересно, всем должно понравиться. Нам-то точно. Да, Матвей?
Да.

Никто не вправе решать, что является нашими символами. Минские следователи приняли участие в автопробеге «За мирную Беларусь!»-13

Сергей Келбас, врио заместителя начальника управления Следственного комитета по Минску:
Забывать подвиг партизан нельзя. Именно они внесли значимый вклад в Победу над фашистской Германией. Цель сегодняшнего мероприятия – прикоснуться к истории, показать, чем и как жили партизаны в те страшные годы войны. Уверен, что данная акция надолго останется в памяти участников.

Никто не вправе решать, что является нашими символами. Минские следователи приняли участие в автопробеге «За мирную Беларусь!»-16

К мемориалу павших за свободу и независимость Беларуси минские следователи возложили цветы и почтили память героев Великой Отечественной войны.

# Государственная социальная политика # общество # Татьяна Клезович # Александр Иванов # Фотофакт

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