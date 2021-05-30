Зона рискованного земледелия. Губернатор Витебской области об урожае и посевной в северном регионе
Новости Беларуси. В полях и цели достигаются быстрее. Такой стиль управления, признается областной топ-менеджер, ему ближе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Артюх, СТВ:
Северный регион принято считать зоной рискованного земледелия. Какова ставка на урожай 2021 года?
Николай Шерстнев, губернатор Витебской области:
В настоящее время то, что происходит на полях, уже обнадеживает и радует. Озимые в хорошем состоянии. Тяжело выходили зимовки, виды были очень плачевные, поля черные, коричневые, но, слава богу, пошли дожди, все стабилизировалось. Яровые – в принципе, всходы хорошие. Почему? Потому что есть специфика, мы всегда переживаем в зависимости от того, под какую погоду попадем. В настоящее время виды обнадеживающие, но надо сделать все по уходным работам, защиту растений, чтобы получить максимальный урожай.
Указ Президента «О развитии Оршанского района Витебской области». Какие результаты принесли льготы?
Юлия Артюх:
Были ли пересмотрены планы севооборота с учетом специфики региона?
Николай Шерстнев:
У нас уже сложился постоянный севооборот, это отработано в разрезе каждого сельхозпредприятия. И мы уже четко знаем, чем нам заниматься.
Юлия Артюх:
В конце прошлого года область значительно пополнила парк сельхозтехники. Как это поможет восполнить пробелы в АПК?
Николай Шерстнев:
Если ранее весенняя посевная кампания проходила где-то в течение месяца-полутора, то в этом году мы вошли в поле примерно в середине апреля, и практически к 1 мая были полностью посеяны зернобобовые культуры. Дожди, снег, заморозки, но тем не менее мы за две недели отсеяли. Это как раз промежуток времени по нашему рабочему плану, когда мы должны посеять в оптимальные сроки. В этом году это получилось только благодаря техническому оснащению, потому что мы укрепили сельхозорганизации, техника новая, надежная, без поломок, совершенно другая производительность на единицу техники, поэтому получилось вовремя посеять.
Юлия Артюх:
В вашем регионе, учитывая специфику, действительно необходимо иметь больший потенциал технической оснащенности, чтобы успеть уложиться в эти кратчайшие сроки и отработать посевную как положено?
Николай Шерстнев:
Да. Учитывая, что природа нам отводит практически в два раза более короткие сроки, нежели в южных регионах, поэтому здесь две слагаемые успеха. Первое – это кадры. Кадры должны быть высокоорганизованные, профессиональные. И обеспечение техникой.
Создают агроклассы в школах и привлекают высокой зарплатой. Как подбирают кадры в белорусском АПК? Подробности здесь.