Зона рискованного земледелия. Губернатор Витебской области об урожае и посевной в северном регионе

Новости Беларуси. В полях и цели достигаются быстрее. Такой стиль управления, признается областной топ-менеджер, ему ближе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Николай Шерстнев, губернатор Витебской области:

В настоящее время то, что происходит на полях, уже обнадеживает и радует. Озимые в хорошем состоянии. Тяжело выходили зимовки, виды были очень плачевные, поля черные, коричневые, но, слава богу, пошли дожди, все стабилизировалось. Яровые – в принципе, всходы хорошие. Почему? Потому что есть специфика, мы всегда переживаем в зависимости от того, под какую погоду попадем. В настоящее время виды обнадеживающие, но надо сделать все по уходным работам, защиту растений, чтобы получить максимальный урожай.

Указ Президента «О развитии Оршанского района Витебской области». Какие результаты принесли льготы?



Юлия Артюх:

Были ли пересмотрены планы севооборота с учетом специфики региона?

Николай Шерстнев:

У нас уже сложился постоянный севооборот, это отработано в разрезе каждого сельхозпредприятия. И мы уже четко знаем, чем нам заниматься.

Юлия Артюх:

В конце прошлого года область значительно пополнила парк сельхозтехники. Как это поможет восполнить пробелы в АПК?