Прямой эфир

Роботы и электронные «официанты». Вот как реконструируют сельхозпредприятия в Витебской области

30 мая 2021 16:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Мазоловогаз» – сельхозпредприятие показательное. Здесь уже не один год этакий «аграрный космос», рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Роботы и электронные «официанты» в коровнике, на пашне тракторы с автопилотом оттачивают технологию точечного земледелия.

Роботы и электронные «официанты». Вот как реконструируют сельхозпредприятия в Витебской области-1

Юлия Артюх, СТВ:
Локомотив агроэкономики – производство молочной продукции. В настоящее время в Витебской области проходит реконструкция животноводческих объектов, перепрофилирование, переоснащение. Это очень важный момент, чтобы увеличить объемы производства. Скажите, пожалуйста, по всему, что происходит в этой области, ощутима ли отдача?

Роботы и электронные «официанты». Вот как реконструируют сельхозпредприятия в Витебской области-4

Николай Шерстнев, губернатор Витебской области:
Мы в Витебской области избрали для себя два направления. Первое – это восстановление помещений, которые свой век отслужили, но их нужно восстановить, перепрофилировать и практически можно по-прежнему использовать. Второе направление – это строительство новых, роботизированных комплексов, молочно-товарных ферм. На таком комплексе можно получить максимум продукции. На тех фермах, которые мы восстанавливаем, пытаемся вложить минимум затрат, но получить максимум эффекта, потому что себестоимость продукции на них будет ниже по сравнению со строительством новых комплексов.

Роботы и электронные «официанты». Вот как реконструируют сельхозпредприятия в Витебской области-7

Мы для себя поставили задачу – за ближайшие пять лет практически осовременить животноводческий комплекс Витебской области, и тогда мы получим результат. А результат сводится к чему? К 100%-ной загрузке мощностей нашей молочной и мясной переработки. Тогда экономика будет работать. Для этого мы и связали в единый организм мясоперерабатывающее, молокоперерабатывающее предприятие и создали возле них сырьевые зоны под ту 100%-ную обеспеченность наших предприятий загрузкой, сырьем.

Зона рискованного земледелия. Губернатор Витебской области об урожае и посевной в северном регионе – читайте далее.

# Сельское хозяйство # Экономика # Юлия Артюх # Николай Шерстнев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Указ Президента «О развитии Оршанского района Витебской области». Какие результаты принесли льготы?
30 мая 2021 16:30

Указ Президента «О развитии Оршанского района Витебской области». Какие результаты принесли льготы?

Что происходит на одном из самых высокотехнологичных производств страны? Анонс программы «Неделя»
29 мая 2021 16:30

Что происходит на одном из самых высокотехнологичных производств страны? Анонс программы «Неделя»

Петр Арушаньянц: из тех 30-35 млрд долларов товаров, которые ввозятся, на 4-4,5 млрд могли бы производить в Беларуси
29 мая 2021 14:38

Петр Арушаньянц: из тех 30-35 млрд долларов товаров, которые ввозятся, на 4-4,5 млрд могли бы производить в Беларуси