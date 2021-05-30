Роботы и электронные «официанты». Вот как реконструируют сельхозпредприятия в Витебской области

Новости Беларуси. «Мазоловогаз» – сельхозпредприятие показательное. Здесь уже не один год этакий «аграрный космос», рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Роботы и электронные «официанты» в коровнике, на пашне тракторы с автопилотом оттачивают технологию точечного земледелия.

Юлия Артюх, СТВ:

Локомотив агроэкономики – производство молочной продукции. В настоящее время в Витебской области проходит реконструкция животноводческих объектов, перепрофилирование, переоснащение. Это очень важный момент, чтобы увеличить объемы производства. Скажите, пожалуйста, по всему, что происходит в этой области, ощутима ли отдача?

Николай Шерстнев, губернатор Витебской области:

Мы в Витебской области избрали для себя два направления. Первое – это восстановление помещений, которые свой век отслужили, но их нужно восстановить, перепрофилировать и практически можно по-прежнему использовать. Второе направление – это строительство новых, роботизированных комплексов, молочно-товарных ферм. На таком комплексе можно получить максимум продукции. На тех фермах, которые мы восстанавливаем, пытаемся вложить минимум затрат, но получить максимум эффекта, потому что себестоимость продукции на них будет ниже по сравнению со строительством новых комплексов.