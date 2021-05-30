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Католики отмечают День Святой Троицы. Какие традиции праздника?

30 мая 2021 11:03
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Новости Беларуси. 30 мая у католиков Святая Троица. Праздник отмечается на 57-й день после Пасхи и прославляет Святую Троицу: Бога Отца, Сына и Святого Духа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Католики отмечают День Святой Троицы. Какие традиции праздника?-1

Традиционные цвета облачения священников сегодня, как и в другие великие праздники, белые. С давних времен на Троицу принято украшать храмы и жилище цветами, травами, ветками деревьев, приносить в костел букеты на освящение. Дома их хранят в течение года как народное средство от болезней.

# Католики Беларуси # общество # Фотофакт

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