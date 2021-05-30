«Облегчаем растению жизнь». Что делать с соцветиями сирени после того, как они отцвели?

Почему же нельзя обламывать соцветия сирени? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус» .

Благоухание сирени – непременный атрибут мая. Редко какой приусадебный участок обходится без сиреневого уголка. При этом многие садоводы непременно стараются в конце цветения обломать соцветия. Специалисты уверяют – это большая ошибка.

Наталья Македонская, специалист по сирени, кандидат биологических наук:

Основная работа по уходу за сиренью – нужно удалять отцветшие соцветия. Сейчас они еще не совсем отцвели, но тем не менее мы удаляем только соцветия, то есть до развилочки листики оставляем, в следующем году из них будут расти растения в виде цветов. Поэтому ломать сирень не надо.

Удалять отцветшие соцветия – значит облегчать растению жизнь. Растение завязывает семена и тратит силы, а семена нам не нужны. Поэтому лучше удалить их сразу, как только растение потеряло декоративность.