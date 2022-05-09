«Боевая коза, помогает партизанскому отряду». В Минске показали, как жили партизаны на войне

Новости Беларуси. По всей стране 9 Мая проходят торжества, которые объединены темой Года исторической памяти. Одна из самых крупных площадок развернулась у Дворца спорта на проспекте Победителей. Там, кроме концертной программы и ярмарки, у гостей есть возможность окунуться в эпоху сороковых и побывать в партизанском лагере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продолжит Вероника Кудринецкая.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Наша съемочная группа буквально на 300 метров отошла от Дворца спорта в сторону Музея ВОВ, осуществила путешествие во времени. Мы попали в настоящие 40-е, в настоящий партизанский лагерь. Очень часто Великую Отечественную войну называют народной и священной, все потому, что в те годы на оккупированной территории Беларуси было самое мощное и крупное партизанское и подпольное движение в Европе. Почти полмиллиона человек и 400 партизанских бригад. Свой первый бой партизаны провели 28 июня 1941 года в окрестностях Минска под командованием легендарного Василия Коржа. А самое мощное партизанское сражение датируется 1944 годом и носит название «Полоцко-Лепельской битвы». Таких дат можно перечислять большое количество, но в нечастых перерывах между сражениями партизаны вели обычную жизнь. Жили в шалашах, строили их из подручных средств, из обычных еловых веток, рубили деревья, разводили костры, танцевали, пели фронтовые песни, которые поднимали их боевой дух. Ни один лагерь не обходился без полевой кухни. Очень часто есть приходилось что попало. Поговорили с людьми в образе, с реставраторами, которые не понаслышке знают о ВОВ. Вот что они рассказали о быте партизан.

Мы реконструкторы ВОВ, сами живем в Солигорске, клуб «Память» в Гомеле. У меня отец был историком, многие люди рассказывали про 9 Мая, что это святой праздник, что это День Победы для каждого из нас, победили над фашизмом. Над теми, кто хотел нас поработить, уничтожить нас как нацию. Всегда этот праздник был для меня святым.

Подругу зовут Малышка, боевая коза, помогает партизанскому отряду. Здесь мы создаем образ жизни партизан, как они жили, чтобы маленькие детишки знали и понимали, как это все было, что это нельзя забывать, надо обязательно помнить об этом. Главное – дети, внуки, правнуки должны знать.

Вероника Кудринецкая:

Как я уже сказала ранее, партизаны между боями, борьбой с немецкими оккупантами вели обычную жизнь. Сейчас на сцене фронтовые песни, гармошка прямо окунает в 40-е. Таких локаций здесь большое количество. Погода шикарная, людей очень много, настроение хорошее. Старшее поколение ностальгирует, молодое чему-то учится. Вся эта площадка – одна большая фотозона. Локации меняются, то появляется конница, то медсестры. Поговорили с гостями праздника, узнали, что здесь есть иностранные гости. Они поделились своим настроением.