Создаёт препятствия – к чему может привести ограничение общения ребёнка с одним из родителей после развода?

Развод в наше время – дело привычное, и этим фактом никого не удивишь. В любом случае развод родителей не может не сказаться негативным образом на детях. О том, как минимизировать последствия и сохранить здоровую психику ребенка, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алена Матиевич, основатель и руководитель юридической компании:
У меня лично была практика, касаемая исполнения исполнительного документа о чинении матерью препятствий. Судом был определен, например, понедельник среда, пятница – она чинила препятствия, то есть просто не открывала дверь, когда папа приходил. Со стороны человеческого фактора я не знаю, как реагирует ребенок, когда приходит папа, за ним стоят в форме судебный исполнитель, представитель органа РУВД, представитель опеки и попечительства. «Мы вместе, вчетвером». Та сторона, которая чинит препятствие, когда это видит, уже не чинит препятствие, в общение отдает ребенка. Пока он, условно, в песочнице играет, три тети, дяди в форме стоят или прогуливаются. То есть основная цель какая судебного исполнителя в этом случае? Беспрепятственно осуществить, обеспечить общение между родителем и ребенком. Такая практика.
Екатерина Мирошниченко, личностный коуч:
Конечно, такая практика – это очень страшно, травматика у детей очень большая. Потом сколько ни прорабатывай, все равно твои дети будут ходить к психологу. То есть, конечно, ответственность должна быть в первую очередь вообще у родителей перед детьми. Нужно понимать, для чего нужны дети. Если это разменная монета… Изначально, ты когда создаешь брак, должен понимать, для чего тебе нужен ребенок. Как у меня были случаи – прямо девушка изначально говорит: «Я специально, чтобы привязать к себе ребенком». Я говорю: «Это же чревато».
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