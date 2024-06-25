Создаёт препятствия – к чему может привести ограничение общения ребёнка с одним из родителей после развода?

Развод в наше время – дело привычное, и этим фактом никого не удивишь. В любом случае развод родителей не может не сказаться негативным образом на детях. О том, как минимизировать последствия и сохранить здоровую психику ребенка, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алена Матиевич, основатель и руководитель юридической компании:

У меня лично была практика, касаемая исполнения исполнительного документа о чинении матерью препятствий. Судом был определен, например, понедельник среда, пятница – она чинила препятствия, то есть просто не открывала дверь, когда папа приходил. Со стороны человеческого фактора я не знаю, как реагирует ребенок, когда приходит папа, за ним стоят в форме судебный исполнитель, представитель органа РУВД, представитель опеки и попечительства. «Мы вместе, вчетвером». Та сторона, которая чинит препятствие, когда это видит, уже не чинит препятствие, в общение отдает ребенка. Пока он, условно, в песочнице играет, три тети, дяди в форме стоят или прогуливаются. То есть основная цель какая судебного исполнителя в этом случае? Беспрепятственно осуществить, обеспечить общение между родителем и ребенком. Такая практика.