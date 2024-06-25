Рогозин про СВО: не может быть быстрого результата

Дмитрий Рогозин, российский государственный деятель, сенатор:

Я думаю, здесь, с моей точки зрения, речь идет о колоссальной недооценке силы Запада, его влияния, раз. Во-вторых, менталитета значительной части людей, с которыми мы столкнулись в Украине и которые уже точно не советские украинцы, это уже другое. Помните, для них там – безвиз, безвиз, ура, безвиз. У меня в семье есть украинцы, есть те, кто приехал после 2014 года, приняли российское гражданство. Я общаюсь с ними, стал немножко понимать, что там происходит в головах. Муж сестры моей жены Татьяны сам из Умани. Вот он гражданин Российской Федерации, патриот России, русский патриот, хотя украинец по происхождению. Два его брата, средний и старший, к нам приезжали еще после 2014 года, искали работы и кляли, матом ругали этих всех майданщиков. Но прошло несколько лет, они там остались, они так и не переехали, и сейчас они даже по телефону не хотят с Геннадием разговаривать, трубку не берут. С мамой только соединяют. Вот что произошло. То есть мы в какой-то момент упустили эту ситуацию. Нам надо было раньше это делать. Если бы мы в 2014 году даже не с той военной мощью вошли, я уверен, нас ждали, нас там принимали. А мы стали думать – вовремя, не вовремя. Наполеон еще говорил о том, что стратегия – это прежде всего время. Территорию можно вернуть, время уже не вернешь никогда. Поэтому мощь и сила украинской националистической пропаганды – это промывание мозгов, колоссальные деньги, которые были брошены Западом, вот эта конфета – вступай в Европейский союз, сейчас будет здесь все салом покрыто, ровным слоем. И так далее. К сожалению, это наложилось на некую украинскую чистую ментальность.

Григорий Азаренок:

Мощная ментальность.

Дмитрий Рогозин:

Ну да. Я здесь с одними друзьями своими тоже разговаривал. Они говорят: вот в Запорожской области какие бывают настроения? Я говорю: там бывают нормальные настроения, абсолютно идентичные тем, что мы думаем. Но если хотите узнать, что такое Запорожская область, вспомните фильм «Свадьба в Малиновке», например. Пан Грициан Таврический, Попандопуло и так далее. И таких персонажей там море. И Махно тоже оттуда. Это Гуляйполе. То есть это все жило, передавалось детям, внукам. Там, как говорится, работать и работать. Поэтому да, безусловно, с моей точки зрения, если кто-то считал, что можно добиться быстрого результата, это просто полное непонимание того, с чем мы столкнулись. И если раньше это было бы намного проще, то сейчас это намного сложнее и связано с большой кровью.

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