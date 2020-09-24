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Подробности громкого дела о неуплате налогов в особо крупном размере. Комментарий КГК Беларуси

24 сентября 2020 15:46
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Новости Беларуси. Департамент финансовых расследований обнародовал подробности громкого дела о неуплате налогов в особо крупном размере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Подробности громкого дела о неуплате налогов в особо крупном размере. Комментарий КГК Беларуси-1

Речь идет о сумме свыше 6 миллионов рублей. Сотрудниками ДФР установлена схема, используя которую, руководители «Белтяжмаша» скрывали реальные доходы. Фирма занималась строительством, сдачей в аренду помещений. При этом суммы реальной выручки занижались путем создания видимости законного применения упрощенной системы налогообложения, которое применяется государством для поддержки малого и среднего бизнеса. Предприятия по сути раздробили на 14 субъектов. При этом руководители и главный бухгалтер – одни и те же люди.  

Подробности громкого дела о неуплате налогов в особо крупном размере. Комментарий КГК Беларуси-4

Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела ДФР КГК Беларуси:  
В июле 2014 года из общества был выделен субъект хозяйствования, из которого впоследствии в декабре 2014 года было выделено еще 13 субъектов хозяйствования. Впоследствии полученная «Белтяжмашем» выручка от сдачи в наем недвижимого имущества в качестве таковой не отражалась в учете предприятия, а распределялась между субъектами хозяйствования, чтобы она не превышала максимальный размер. Выручка «Белтяжмаша» искусственно занижалась, а выручка данных субъектов хозяйствования искусственно завышалась. Это позволяло им не превышать максимальный размер, установленный законодательством, чтобы применять упрощенную систему налогообложения.  

Подробности громкого дела о неуплате налогов в особо крупном размере. Комментарий КГК Беларуси-7

Игорь Онищенко, директор ЗАО «Белтяжмаш»:  
Вину признаю, готов возместить ущерб в полном объеме.  

Подробности громкого дела о неуплате налогов в особо крупном размере. Комментарий КГК Беларуси-10

С целью возмещения ущерба, причиненного государству в виде неуплаченных налогов, на имущество подозреваемых, в том числе золотые и серебряные слитки, а также объекты недвижимости, наложен арест. По данным фактам возбуждено уголовное дело. В числе подозреваемых – пять человек. Они заключены под стражу.  

# Комитет госконтроля # общество # Юрий Кардымон # Игорь Онищенко # Фотофакт

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