Петришенко об участии детей в незаконных акциях: удивительно, что это не вызывает возмущения в международных организациях

С начала протестов такие случаи были зафиксированы неоднократно. Представители ключевых министерств и ведомств вырабатывали единый подход к этой проблеме. 26 человек привлечены к административной ответственности, рассматривается около 280 дел.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

И что удивительно, подобные факты не вызывают никакого возмущения в соответствующих международных организациях, которые занимаются правозащитной проблематикой. То есть они различного рода фейки фиксируют, выступают, что якобы задержанные, ограничения свободы, а в отношении того, что ущемляются права детей, на страже которых стоят эти различного рода международные организации, фонды неправительственные, – они это умалчивают. Это как бы не их поле зрения. То есть это наглядно показывает, что никому нет дела до этих детей и в тех международных структурах важно подогревать ту протестную составляющую, которая находится в их поле зрения, по соответствующей наводке, чтобы у нас провоцировать те или иные протестные активности.

Государство применит все необходимые средства для защиты прав ребенка. С родителями усилят профилактическую работу, чтобы не допустить в дальнейшем печальных последствий. Законодатели рассматривают возможность расширения ответственности родителей. В разных странах мира за подобное поведение неоднократно лишали родительских прав.