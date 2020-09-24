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Петришенко об участии детей в незаконных акциях: удивительно, что это не вызывает возмущения в международных организациях

24 сентября 2020 15:30
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Новости Беларуси. Вопрос ответственности родителей за участие несовершеннолетних детей в незаконных акциях 24 сентября обсуждался на заседании Национальной комиссии по правам ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петришенко об участии детей в незаконных акциях: удивительно, что это не вызывает возмущения в международных организациях-1

С начала протестов такие случаи были зафиксированы неоднократно. Представители ключевых министерств и ведомств вырабатывали единый подход к этой проблеме. 26 человек привлечены к административной ответственности, рассматривается около 280 дел.  

Петришенко об участии детей в незаконных акциях: удивительно, что это не вызывает возмущения в международных организациях-4

Стоит отметить, что ни одна международная так называемая правозащитная организация странным образом ни разу не обратила внимания на эту проблему.  

Петришенко об участии детей в незаконных акциях: удивительно, что это не вызывает возмущения в международных организациях-7

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси: 
И что удивительно, подобные факты не вызывают никакого возмущения в соответствующих международных организациях, которые занимаются правозащитной проблематикой. То есть они различного рода фейки фиксируют, выступают, что якобы задержанные, ограничения свободы, а в отношении того, что ущемляются права детей, на страже которых стоят эти различного рода международные организации, фонды неправительственные, – они это умалчивают. Это как бы не их поле зрения. То есть это наглядно показывает, что никому нет дела до этих детей и в тех международных структурах важно подогревать ту протестную составляющую, которая находится в их поле зрения, по соответствующей наводке, чтобы у нас провоцировать те или иные протестные активности.  

Государство применит все необходимые средства для защиты прав ребенка. С родителями усилят профилактическую работу, чтобы не допустить в дальнейшем печальных последствий. Законодатели рассматривают возможность расширения ответственности родителей. В разных странах мира за подобное поведение неоднократно лишали родительских прав.  

# Дети # общество # Игорь Петришенко # Фотофакт

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