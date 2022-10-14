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Создание роботов, 3D-моделей и эксперименты. Более 200 юных исследователей приехали в образовательный центр «Зубрёнок»

14 октября 2022 13:58
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Новости Беларуси. Около 200 ребят со всей страны приехали в образовательно-оздоровительный центр «Зубренок», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Здесь проходит слет юных исследователей. В программе – эксперименты, разработки, встречи с учеными и экскурсии.

Создание роботов, 3D-моделей и эксперименты. Более 200 юных исследователей приехали в образовательный центр «Зубрёнок»-1

В настоящей стране детства – лагере «Зубренок» – уникальная смена «Слет юных исследователей». Ребята посещают лаборатории и проводят эксперименты по двум на выбор направлениям: естественно-научном и гуманитарном. В этом кабинете – юные физики.

Создание роботов, 3D-моделей и эксперименты. Более 200 юных исследователей приехали в образовательный центр «Зубрёнок»-4

Анна Бригадина, ученица гимназии № 25 Минска:
Мы измеряли влажность в разных кабинетах, проводили анкетирование. Вывод такой: в школе влажность соответствует норме, но там, где находятся комнатные растения, влажность выше. И комфортнее учащимся там находиться.

Создание роботов, 3D-моделей и эксперименты. Более 200 юных исследователей приехали в образовательный центр «Зубрёнок»-7

А в этой лаборатории прямо на глазах создаются уникальные роботы и 3D-модели. Ребята программируют, фантазируют и, главное, выдвигают свои гипотезы. Например, есть ли будущее за роботехнологиями.

Подробности в видеоматериале.

# Одаренная молодежь # общество # Анна Куртасова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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