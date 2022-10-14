Создание роботов, 3D-моделей и эксперименты. Более 200 юных исследователей приехали в образовательный центр «Зубрёнок»

Новости Беларуси. Около 200 ребят со всей страны приехали в образовательно-оздоровительный центр «Зубренок», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Здесь проходит слет юных исследователей. В программе – эксперименты, разработки, встречи с учеными и экскурсии.

В настоящей стране детства – лагере «Зубренок» – уникальная смена «Слет юных исследователей». Ребята посещают лаборатории и проводят эксперименты по двум на выбор направлениям: естественно-научном и гуманитарном. В этом кабинете – юные физики.

Анна Бригадина, ученица гимназии № 25 Минска:

Мы измеряли влажность в разных кабинетах, проводили анкетирование. Вывод такой: в школе влажность соответствует норме, но там, где находятся комнатные растения, влажность выше. И комфортнее учащимся там находиться.