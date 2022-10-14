Ради этого стоит жить. Как проходят будни многодетных родителей

Новости Беларуси. Быть мамой нелегко, но все трудности и невзгоды компенсируются счастливыми улыбками детей – ради этого стоит жить. Так считает и многодетная мама Анна Старостенко из Березино. 14 октября она в числе жительниц Минской области, удостоенных ордена Матери, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Один день с большой и дружной семьей провела Дарья Седун.

Четыре сына и маленькая дочка. Дома у Старостенко никогда не бывает тихо. Пока мама занимается домашними делами, ребята бегают и играют. Без сложностей не обходится, признается наша героиня, но чем больше семья, тем легче решить какие-то проблемы.

Анна Старостенко, многодетная мама:

Не лежу на диване день, а постоянно в движении, постоянно что-то делаешь и делаешь. Встаем в 6:30, 7:00, как получается. Если муж выходной, конечно, везем попозже на машине, если мужу на работу, то, конечно, пораньше. Встаем, чай бутерброды делаем, они одеваются и уезжают в школу. Убираем, стираем, готовим, в течение дня делаем все свои дела по дому, потом приходят старшие мальчики из школы, начинаем делать уроки. Занимаемся уже ими.