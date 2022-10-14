Как живёт семья с 5 детьми? Сходили в гости к многодетной маме, которая получила орден Матери

Новости Беларуси. Среди тех, кто удостоен указом Президента высокой государственной награды – ордена Матери – и Светлана Николаевна Кокосадзе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Вместе с мужем они растят 5 чудных деток. Старшей – 13 лет, младшей – всего 2 годика. Все они окутаны любовью и вниманием. В гостях у большой и дружной семьи побывала Влада Родовская.

Тепло домашнего уюта окутывает каждого, кто перешагнет порог квартиры. У Светланы Николаевны Кокосадзе всегда душевно и вкусно. А еще под контролем, несмотря на то, что в семье пятеро детей. Пока муж Нукри на работе, дома всегда приятные хлопоты.