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Как живёт семья с 5 детьми? Сходили в гости к многодетной маме, которая получила орден Матери

14 октября 2022 13:54
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Новости Беларуси. Среди тех, кто удостоен указом Президента высокой государственной награды – ордена Матери – и Светлана Николаевна Кокосадзе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Вместе с мужем они растят 5 чудных деток. Старшей – 13 лет, младшей – всего 2 годика. Все они окутаны любовью и вниманием.

В гостях у большой и дружной семьи побывала Влада Родовская.

Как живёт семья с 5 детьми? Сходили в гости к многодетной маме, которая получила орден Матери-1

Тепло домашнего уюта окутывает каждого, кто перешагнет порог квартиры. У Светланы Николаевны Кокосадзе всегда душевно и вкусно. А еще под контролем, несмотря на то, что в семье пятеро детей. Пока муж Нукри на работе, дома всегда приятные хлопоты.

Как живёт семья с 5 детьми? Сходили в гости к многодетной маме, которая получила орден Матери-4

История любви Кокосадзе началась еще 16 лет назад. Встретились... И открылся семейный альбом. Он богат на разные события. Супруги Кокосадзе о такой большой семье даже не мечтали. А на вопрос, тяжело ли быть мамой, глаза Светланы наполняются радостью.

Подробности в видеоматериале.

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