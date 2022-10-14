«Это абсолютно разные роли». Может ли ребёнок полюбить бабушку, как маму?

Мама – понятие общечеловеческое. Из поколения в поколение для каждого из нас она самый главный человек в жизни. Матерям отводится созидательная роль, они закладывают жизненные ориентиры детям, что способствует развитию общества и государства. О том, в чем сила материнства, каково влияние на жизнь ребенка и мир, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Бабушка может заменить маму не в плане рядовом, а эмоциональном?
Наталья Евтихова, психолог, гештальт-терапевт, семейный психотерапевт:
Бабушке не надо заменять маму, она остается бабушкой. Но только в том случае, когда мама не выражает любовь, а бабушка может это, тогда она где-то эмоционально заменяет. То есть это как старший родитель. Но это только в том случае, когда нет от мамы. Если от мамы любви достаточно, то мама – это мама и любовь мамы, а бабушка – это бабушка. То и другое прекрасно.
Ольга Шерснева:
Не бывает такого, что, например, ребенок больше времени проводит с бабушкой, мама занята, учится, и он привыкает больше к бабушке и любит ее, как маму?
Наталья Евтихова:
Если каждый в своей голове перевернет, как он относился к бабушке и маме, поймет, что это по-разному. Мама – это всегда теплее, какая бы теплая бабушка ни была. Это абсолютно разные роли, как мама и папа. Кого ты больше любишь? Только при дефиците и отсутствии чувств не то что мама учится, но при этом все равно любит. Если мама вообще не выражает любовь, бывают такие дистантные мамы, тогда бабушка заменяет, если она теплая. У меня много клиентов, которые говорили: «Я любовь получила от бабушки. От мамы не получилось, потому что мама уехала в другую страну, очень далеко. Бабушка дала все, и я очень благодарна».
Ольга Шерснева:
Бывает еще и так, что бабушка своему ребенку не додала этой любви, а на внуков у нее прямо открывается поток нежности.
Наталья Евтихова:
Это такая компенсация из-за чувства вины, бывает и такое, хотя редко.
«Чувствуем себя ребенком». Почему даже взрослые люди нуждаются в материнской заботе – подробнее здесь.