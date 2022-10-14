«Это абсолютно разные роли». Может ли ребёнок полюбить бабушку, как маму?

Мама – понятие общечеловеческое. Из поколения в поколение для каждого из нас она самый главный человек в жизни. Матерям отводится созидательная роль, они закладывают жизненные ориентиры детям, что способствует развитию общества и государства. О том, в чем сила материнства, каково влияние на жизнь ребенка и мир, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Наталья Евтихова, психолог, гештальт-терапевт, семейный психотерапевт:

Бабушке не надо заменять маму, она остается бабушкой. Но только в том случае, когда мама не выражает любовь, а бабушка может это, тогда она где-то эмоционально заменяет. То есть это как старший родитель. Но это только в том случае, когда нет от мамы. Если от мамы любви достаточно, то мама – это мама и любовь мамы, а бабушка – это бабушка. То и другое прекрасно.

Ольга Шерснева:

Не бывает такого, что, например, ребенок больше времени проводит с бабушкой, мама занята, учится, и он привыкает больше к бабушке и любит ее, как маму?

Наталья Евтихова:

Если каждый в своей голове перевернет, как он относился к бабушке и маме, поймет, что это по-разному. Мама – это всегда теплее, какая бы теплая бабушка ни была. Это абсолютно разные роли, как мама и папа. Кого ты больше любишь? Только при дефиците и отсутствии чувств не то что мама учится, но при этом все равно любит. Если мама вообще не выражает любовь, бывают такие дистантные мамы, тогда бабушка заменяет, если она теплая. У меня много клиентов, которые говорили: «Я любовь получила от бабушки. От мамы не получилось, потому что мама уехала в другую страну, очень далеко. Бабушка дала все, и я очень благодарна».