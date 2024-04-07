Вдоль Беларуси активно работает разведавиация – Минобороны

Западное направление сегодня в зоне усиленного внимания. Наши соседи из ЕС не дают расслабляться. В непосредственной близости от наших границ проводят учения, которые носят наступательный характер, стягивают воинский контингент и технику, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Полигон «Лепельский». Эта неделя стала завершающей в проведении боевого слаживания подразделений военнообязанных. Экипажи танков и боевых машин пехоты выполняли стрельбы из штатного вооружения, стрелкового оружия и не только.

Андрей Жук, заместитель министра обороны Беларуси: Часть сил и средств бригады уже выполняют задачи по усилению охраны государственной границы. Оставшаяся часть сил и средств переводится в полную боевую готовность. Отработаны вопросы поставки личного состава, снятия техники с хранения.

С чекой и на чеку! Сегодня именно по такому принципу живет наша страна. Держат в тонусе соседи и их воинственный характер. Впрочем, их милитари-настрой на виду. «Стремительный леопард», так именуют сводный батальон НАТО, оттачивает злобу в Литве, сейчас там проходят тактические полевые учения.

Тем временем Варшава расставляет по ангарам сотню новых американских танков. Стоимость сделки составила около 1,5 миллиарда долларов. А Дания на неделе подтвердила намерение передислоцировать на полгода в Латвию один батальон королевских вооруженных сил. Его состав и численность будут зависеть от потребностей стран НАТО и союзников.

Дмитрий Михолап, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Министерства обороны Беларуси:

На сопредельных территориях с Республикой Беларусь авиация НАТО готовится и проводит комплекс мероприятий в рамках своих учений, сосредотачивает силы и средства. Достаточно много наблюдаем своим средствами разведки полеты боевой разведывательной авиации, очень активно работает разведывательная авиация вдоль Республики Беларусь со стороны стран Балтии и Польши. Но мы в готовности отреагировать на любые вызовы и угрозы.

С такими соседями и враги не нужны. Потому обстановка вокруг и внутри нашей страны под пристальным контролем силового блока.