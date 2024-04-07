Лучшие команды по чирлидингу среди детей и молодёжи назвали в Минске. Участвовали также представители России и Казахстана

Эффектно, зрелищно и ярко. В Минске состоялся международный фестиваль и турнир по чирлидингу среди детей и молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эффектно, зрелищно и ярко. В Минске состоялся международный фестиваль и турнир по чирлидингу среди детей и молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего во Дворце спорта мастерство демонстрировали 1,5 тысячи человек. К нам приехали также команды из России и Казахстана. Их оценивало профессиональное жюри. Учитывали технику исполнения, слаженность действий и творческое исполнение. Чтобы достойно выступить на соревнованиях, участники готовились около года.
Милана Лапковская:
Я считаю, что все команды достаточно сильные. Но я думаю, что мы не будем в конце и займем призовое место. Я считаю нас очень сильными.
Олег Язвин, директор Белорусской федерации чирлидинга и команд поддержки:
Ребята, которые победят, смогут войти в сборную страны и представлять нашу страну на международных турнирах, которые будут проходить в России, Казахстане, Кыргызстане и других странах. Я чувствую радость, потому что люди растут, люди занимаются любимым делом. Вид спорта чирлидинг все больше и больше растет.
Соревнования по чирлидингу прошли в рамках Недели детей и молодежи. Это крупнейший танцевальный форум на просторах СНГ, который состоялся уже 14-й раз.