Лучшие команды по чирлидингу среди детей и молодёжи назвали в Минске. Участвовали также представители России и Казахстана

Эффектно, зрелищно и ярко. В Минске состоялся международный фестиваль и турнир по чирлидингу среди детей и молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего во Дворце спорта мастерство демонстрировали 1,5 тысячи человек. К нам приехали также команды из России и Казахстана. Их оценивало профессиональное жюри. Учитывали технику исполнения, слаженность действий и творческое исполнение. Чтобы достойно выступить на соревнованиях, участники готовились около года.

Милана Лапковская:

Я считаю, что все команды достаточно сильные. Но я думаю, что мы не будем в конце и займем призовое место. Я считаю нас очень сильными.

Олег Язвин, директор Белорусской федерации чирлидинга и команд поддержки:

Ребята, которые победят, смогут войти в сборную страны и представлять нашу страну на международных турнирах, которые будут проходить в России, Казахстане, Кыргызстане и других странах. Я чувствую радость, потому что люди растут, люди занимаются любимым делом. Вид спорта чирлидинг все больше и больше растет.