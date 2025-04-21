В Крупском районе официально презентовали турпроект «Сожжённая Беларусь»
В Крупском районе презентовали туристический проект «Сожженная Беларусь». Его автор – местная жительница Ольга Барауля. Это уникальный экскурсионный маршрут по местам, где располагались деревни, безжалостно уничтоженные фашистами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Какое развитие получит проект и как в регионе планируют привлекать иностранных туристов и школьников. Материал Анны Куртасовой.
40 сожженных деревень, многие из которых так и не поднялись из пепла. Свыше 7 тысяч невинно погибших. Такой урон крупской земле нанесла немецкая оккупация. Факты геноцида белорусского народа в годы войны изучает местная жительница Ольга Барауля. Фашисты уничтожили весь род ее дедушки. Воссоздать историческую правду о тех событиях ее главная задача. Поэтому разработала экскурсионный проект «Сожженная Беларусь».
Белоруска разработала уникальный экскурсионный проект по сожженным во время войны деревням.
Ольга Барауля, автор проекта «Сожженная Беларусь»:
Для меня этот проект – это не только особая история, семейная, но это и социально значимый акт, который мне бы хотелось доносить до младшего поколения. Будучи экономистом и хозяйкой усадьбы, я прекрасно понимаю, что такое демографическая бомба, которая разорвалась через 80 лет, что такое сложности с привлечением людей на село. И из этого очень важно понимать причины.
Проект создавался год. Через слезы, личные переживания. О тех страшных событиях напоминают исторические сводки, материалы уголовных дел, воспоминания свидетелей геноцида. Это и вошло в текст экскурсии.
В экскурсионном маршруте пять точек. Это бывшие крупные деревни в радиусе 25 километров. В годы войны здесь нацисты уничтожили около тысячи невинных людей: их расстреливали, хоронили заживо, сортировали по определенному признаку. Эти населенные пункты навсегда были стерты с лица земли. Теперь о них напоминают лишь каменные мемориалы и братские могилы.
Пока на Западе пытаются переписать историю и исказить факты геноцида, белорусы делают очередной шаг к сохранению исторической памяти. Раскрываются новые факты о зверствах нацистов. Этим делятся и с другими. Первую экскурсию по сожженным местам провели для представителей руководства района. Приехала и делегация из России. Война – общая боль и память братского народа.
Сергей Павлов, член Общественной палаты города Ярославля (Россия):
Мой дедушка, Бычков Виктор Васильевич, в составе 3-го Белорусского фронта под командованием генерала Ивана Даниловича Черняховского освобождал территорию Беларуси. И самое главное, что этот проект будет работать еще долгие-долгие годы.
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