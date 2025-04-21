В Крупском районе официально презентовали турпроект «Сожжённая Беларусь»‎

В Крупском районе презентовали туристический проект «Сожженная Беларусь». Его автор – местная жительница Ольга Барауля. Это уникальный экскурсионный маршрут по местам, где располагались деревни, безжалостно уничтоженные фашистами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

40 сожженных деревень, многие из которых так и не поднялись из пепла. Свыше 7 тысяч невинно погибших. Такой урон крупской земле нанесла немецкая оккупация. Факты геноцида белорусского народа в годы войны изучает местная жительница Ольга Барауля. Фашисты уничтожили весь род ее дедушки. Воссоздать историческую правду о тех событиях ее главная задача. Поэтому разработала экскурсионный проект «Сожженная Беларусь».

Ольга Барауля, автор проекта «Сожженная Беларусь»:

Для меня этот проект – это не только особая история, семейная, но это и социально значимый акт, который мне бы хотелось доносить до младшего поколения. Будучи экономистом и хозяйкой усадьбы, я прекрасно понимаю, что такое демографическая бомба, которая разорвалась через 80 лет, что такое сложности с привлечением людей на село. И из этого очень важно понимать причины.

Проект создавался год. Через слезы, личные переживания. О тех страшных событиях напоминают исторические сводки, материалы уголовных дел, воспоминания свидетелей геноцида. Это и вошло в текст экскурсии.