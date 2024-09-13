Современная культурная жизнь Беларуси. Депутат Мингорсовета о массовых мероприятиях и патриотическом воспитании

Мы тотально погружены в культуру вне зависимости от уровня нашего образования, рода деятельности, возраста и социального статуса. Именно в этом пространстве формируется наше мировоззрение. Как материализовать его в плодах и результатах? Об этом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ». О театральной жизни Беларуси Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

Театральная жизнь Беларуси насыщена яркими фестивальными событиями. Какие театральные форумы вы можете назвать среди самых престижных?

Сергей Медведев, депутат Минского городского Совета депутатов:

Театр эстрады, сегодня мы можем гордиться тем, что за последние годы у нас есть несколько достижений в этой сфере. Во-первых, в 2021 году мюзикл «Джек Потрошитель» театра эстрады занял первое место, был признан лучшим спектаклем в номинации «Музыкальные спектакли, мюзиклы» в Национальной театральной премии. Для театра эстрады это было впервые в истории. Очень приятно и почетно было иметь этот диплом, это звание. Также мы попробовали свои силы на площадке «Славянского базара» в прошлом году. Наш мюзикл-биография «Гурьянов» с большим успехом состоялся во время проведения «Славянского базара». Раскрыт ли полностью потенциал культурной сферы? Наталья Надольская:

На ваш взгляд, раскрыт ли полностью потенциал культурной сферы как важного средства восприятия молодежи? Каким образом можно его увеличить? Сергей Медведев:

Каждый театр несет за собой определенный стиль. В своей части каждый коллектив прикладывает огромные усилия, чтобы привлечь зрителя, чтобы не исчезала воспитательная функция. Если говорить про наш театр, то жанр легкий, это не академическое искусство, это популярная музыка, эстрада, мюзиклы, комедии. Тем не менее у нас большие творческие силы прикладываются к тому, чтобы все-таки работать с молодежью не только в плане развлекательного искусства, но и в воспитательном плане, потому что ни в коем случае нельзя молодежь упустить. Поэтому и спектакли патриотической направленности, и спектакли, связанные с тематикой Великой Отечественной войны у нас есть. Мы работаем именно в этом направлении. О морально-патриотическом воспитании молодежи

Наталья Надольская:

Мы уже упомянули о госпрограмме «Увековечение памяти о погибших при защите Отечества». Какую работу проводит в этой сфере Мингосовет? Как это вписывается в морально-патриотическое воспитание молодежи? Сергей Медведев:

Это одно из больших направлений Мингосовета и комиссии по образованию, культуре, науке и спорту. На протяжении года мы постоянно к этой теме возвращаемся, она не возникает спонтанно только в связи с празднованием дат, священных для нашей страны – День Победы, День Независимости. Постоянная работа по этой тематике не оставляется ни комиссией, ни Мингорсоветом. Если взять работу с молодежью, то за последние годы большое количество мест, в которые можно привезти молодых людей, школьников, студентов, в живую на месте, где происходили те или иные события, рассказать историю этих мест. О культурных мероприятиях и их доступности Наталья Надольская:

Время, проведенное в условиях частого посещения культурных мероприятий, которые проходят в музеях, театрах, на выставках, всегда с пользой отражается на культурном развитии человека. Что делать, если нет возможности поехать куда-то и увидеть это? Например, жителям села. Как привезти культуру на дом? Нужно ли это?

Сергей Медведев:

В 2024 и 2023 году Министерством культуры была начата большая акция «Разам з мастацтвам». Нацелена она была именно на то, чтобы собрать вместе некоторое количество творческих единиц, артистов популярных, провезти их по регионам страны. В этом году уже 38 населенных пунктов эти творческие команды посетили. О реставрации историко-культурного наследия Наталья Надольская:

Для сохранения и популяризации историко-культурного наследия, национальных традиций, обычаев планируется в том числе вовлекать отреставрированные, законсервированные историко-культурные ценности в культурный и туристический оборот. Что из указанного сегодня делается в Минске? Сергей Медведев:

Совсем недавно открыл свои двери отреконструированный кинотеатр «Победа». Это знаковый объект, который с нами с прошлого века. Замечательно, что его наконец-то отреставрировали, отремонтировали. Как популяризируется белорусское искусство? Наталья Надольская:

Среди мероприятий госпрограммы есть и довольно любопытные. Например, организация звучания в торговых объектах и объектах общественного питания в качестве фоновой музыки лучших произведений белорусских авторов и исполнителей. Где можно услышать?

Сергей Медведев:

Пока молодые люди слушают эту музыку фоном, это отложится где-то глубоко. Потом, когда они станут взрослыми, когда будут различать смыслы этой жизни, это поможет. Я знаю рестораны, в которых звучит белорусская музыка, такие места есть. С какими просьбами обращаются избиратели? Наталья Надольская:

Приходят ли к вам с какими-то интересными идеями ваши избиратели? С какими просьбами обращаются? Сергей Медведев:

Большинство вопросов, которые возникают в текущей деятельности депутата Мингорсовета, это все-таки сфера ЖКХ, сфера благоустройства. Что требует пристального внимания депутата? Наталья Надольская:

Что требует пристального внимания депутата?