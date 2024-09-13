Министерство обороны устроило для юного патриота незабываемый сюрприз

В июле социальные сети облетело видео с мальчиком, который отдавал воинское приветствие колонне техники, возвращающейся с парада в День Независимости. Этот ролик стал символом настоящего патриотизма, а школьник – героем дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его поступок сильно впечатлил руководство Министерства обороны, мальчика было поручено разыскать. Когда на территорию одной из минских школ въехал настоящий БТР, а военнослужащие пригласили Ярослава Горелика поехать с ними, парень был в шоке. О таком приключении мечтает каждый мальчишка. Ярослава прокатили на боевой машине, а затем устроили для всей семьи экскурсию по 72-му гвардейскому объединенному учебному центру. Разнообразные симуляторы, образцы вооружений – все можно было потрогать и испытать. Кульминацией визита стала поездка на настоящем танке.

Следующим пунктом маршрута стала авиабаза, где Ярослав попробовал себя в роли пилота на тренажерах. На настоящей технике тоже полетали всей семьей. Вспоминая о том моменте на параде, мама Ярослава признается: никто не заставлял мальчика приветствовать военных, это было его искреннее желание. Вероятно, уважение к защитникам – это в крови.