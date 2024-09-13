Министерство обороны устроило для юного патриота незабываемый сюрприз
В июле социальные сети облетело видео с мальчиком, который отдавал воинское приветствие колонне техники, возвращающейся с парада в День Независимости. Этот ролик стал символом настоящего патриотизма, а школьник – героем дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его поступок сильно впечатлил руководство Министерства обороны, мальчика было поручено разыскать. Когда на территорию одной из минских школ въехал настоящий БТР, а военнослужащие пригласили Ярослава Горелика поехать с ними, парень был в шоке. О таком приключении мечтает каждый мальчишка.
Ярослава прокатили на боевой машине, а затем устроили для всей семьи экскурсию по 72-му гвардейскому объединенному учебному центру. Разнообразные симуляторы, образцы вооружений – все можно было потрогать и испытать. Кульминацией визита стала поездка на настоящем танке.
Следующим пунктом маршрута стала авиабаза, где Ярослав попробовал себя в роли пилота на тренажерах. На настоящей технике тоже полетали всей семьей. Вспоминая о том моменте на параде, мама Ярослава признается: никто не заставлял мальчика приветствовать военных, это было его искреннее желание. Вероятно, уважение к защитникам – это в крови.
Виктория Горелик:
Мой дедушка был на войне, воевал. Ветеран войны. Поэтому, естественно, решение вот это только за ним. Мы его даже отговаривали, не надо стоять возле дороги, потому что это опасно, идет техника. Он сказал: нет, я хочу. Он гордится солдатами, он их считает всех, каждого героем. Очень приятно, неожиданно. Такой праздник для нас устроили, нет слов.
На память у пятиклассника остались не только яркие эмоции. Помощник министра обороны вручил Ярославу часы от главы военного ведомства.