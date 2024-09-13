В Бресте проходит конференция Белорусского союза женщин

Изменения в законодательстве о предпринимательской деятельности дают новые возможности для развития. В этом уверены участницы проекта «Ресурсы и возможности», который успешно реализуется Белорусским союзом женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конференции с участием представительниц деловых кругов уже прошли в Гродно, Минске и Витебске. На этот раз идеями, как успешно балансировать между семьей, работой и бизнесом, делились в Бресте. Мероприятие вызвало большой интерес. Услышать истории успеха из первых уст, получить ценные сведения и обсудить важные аспекты бизнеса собрались более 60 женщин из разных уголков Брестской области. К слову, многие из них ждали возможности бесшовно перейти из ИП в коммерческую организацию. Постановление Совмина вступает в силу с 1 октября этого года.

Алеся Теребей, адвокат Брестской областной коллегии адвокатов:

Многие индивидуальные предприниматели ждали эту возможность, поскольку они уже прошли какой-то этап своего развития. Возможно, кто-то уже подходил к лимиту работников, которых может привлекать индивидуальный предприниматель. И, соответственно, они сейчас могут воспользоваться этой возможностью и легко, буквально за несколько дней, можно перейти и быть не индивидуальным предпринимателем, а стать коммерческой организацией.

Проект «Ресурсы и возможности» реализуется под эгидой крыла предпринимателей Белорусского союза женщин. Он помогает бизнес-леди налаживать профессиональные связи и находить единомышленниц для совместных инициатив.