Беларусь и Иран выдерживают внешнее давление, которое оказывается на них, и развивают сотрудничество. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активное экономическое сотрудничество стороны намерены развивать и дальше. Тем более, что обеим странам хорошо известно, что такое санкции. Иран больше 40 лет живет под ограничениями. Тегерану, как и Минску, удалось приспособиться, наладить импортозамещение и переориентировать рынки.

Али Акбар Ахмадиан, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана:

Иран и Беларусь всегда были друзьями, и двусторонние отношения близки к союзническим отношениям. Александр Лукашенко во время переговоров подчеркнул необходимость продолжения и наращивания этих отношений. И мы увидели его серьезное намерение активизировать связи. Уверен, в будущем взаимодействие Ирана и Беларуси резко повысится.

В ходе встречи Александр Лукашенко пригласил Президента Ирана посетить Беларусь. Глава государства отметил, что к встрече на высшем уровне нужно будет серьезно подготовиться.