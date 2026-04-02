Совместный инвестиционный проект Союзного государства реализуют на «Гомсельмаше»

Экономики Беларуси и России сегодня настолько переплетены, что представить их по отдельности уже невозможно. Это не просто дружба, это взаимовыгодный симбиоз. Цифры говорят сами за себя, товарооборот стабильно растет и по итогам прошлого года достиг 55 миллиардов долларов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Корольчук, корреспондент:

Но главное даже не в объемах, а в глубине сотрудничества. Белорусские заводы все чаще становятся частью союзной производственной кооперации. Мы не просто поставляем готовые изделия, мы создаем совместные продукты. И одна из самых масштабных точек такого слияния – это сектор сельхозмашиностроения и флагман «Гомсельмаш».

Здесь реализуют совместный инвестиционный проект. В цехах устанавливают 159 единиц оборудования последнего поколения на участках механической и термической обработки. Выход на проектную мощность запланирован на 2027-й.

Виктор Филатов, заместитель генерального директора – технический директор предприятия «Гомсельмаш»:

У нас было производство редукторов и подвижных элементов – 97 наименований на начало проекта. Сейчас более 200 наименований. В первую очередь мы работаем с такими крупнейшими компаниями, как «Ростсельмаш». На сегодня также мы получаем аккредитацию ПАО «КАМАЗ». Белорусские и российские ученые создадут спутники для исследования ионосферы.