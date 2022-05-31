Советский район Минска – лучший по итогам социально-экономического соревнования

Новости Беларуси. Советский район почти на треть увеличил объем производства промышленной продукции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Удельный вес инновационных товаров вырос почти в два раза. Приобретение организациями оборудования и транспортных средств увеличилось более чем на треть. Вырос экспорт товаров и услуг. Район традиционно вносит значительный вклад в объем налоговых поступлений по Минску. И третий год подряд занимает первое место по итогам социально-экономического соревнования среди районов столицы. Лучших работников предприятий, организаций и учреждений района отметили наградами Мингорисполкоама и администрации района.

Cергей Хильман, глава администрации Советского района: Сейчас активно ведется импортозамещение, именно тех позициях, которые на сегодня находились в цепочке сборочного производства нашего машиностроения. Поэтому сегодня предприятия, конструкторское бюро, кооперация с организациями на предприятиях Российской Федерации помогают эти позиции заменять.

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома: Очень важным показателем является создание новых рабочих мест. За прошлый год 3 667 человек были приняты на работу и создано рабочих мест. 300 % у нас произошло по экономии энергосбережения. Это тоже немаловажно. Все остальные показатели тоже были выполнены. Максимальное количество показателей, которые оцениваются (административная единица по показателям социально-экономического развития) были здесь победителями.

Игорь Воронин, заведующий сектором культуры управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Советского района:

Я очень люблю свой район, мне приятно работать с руководителями культурных организаций, образования. У нас действительно сплоченная, понимающая команда, мы делаем очень многое и на районных, и на городских мероприятиях и показываем хорошие результаты.

Стоит отметить, в 2022 году Минск значительно прибавил в своем экономическом развитии, обеспечен рост социальной стабильности. Увеличились поступления в бюджет и объем прямых инвестиций на чистой основе. Активными темпами идет строительство жилья.