Экипировка весит 40 кг, но выдерживает до +600°C. Как молодёжные отряды учились быть спасателями?

Новости Беларуси. Тренировка перед летним патрулированием. В Гродненском районе молодежные отряды охраны правопорядка учились быть спасателями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Команды встретились на ежегодном сборе «Огнеборец», который проходит на профессиональной тренировочной площадке МЧС.

Галина Буро, корреспондент:

Почувствовать себя спасателем в самую противопожарную погоду. 19 молодежных отрядов охраны правопорядка из разных районов Гродненской области объединили сборы «Огнеборец». Для школьников, студентов и молодых работников предприятий подготовлена полоса препятствий, испытания по оказанию первой помощи и пожарный кроссфит. Ведь совсем скоро они отправятся в летний патруль.

Тушение возгорания и помощь пострадавшему – перед началом мастер-класс от профессионалов. А дальше уже молодым людям, вооружившись примером, надо проявить свои скорость, силу и ловкость. Команды боролись за звание «лучший огнеборец». Силы отточили в пяти испытаниях. От элементов боевого развертывания до программы настоящего пожарно-спасательного спорта. Быстро надел «боевку» – заработал балл команде. А вот полоса препятствий – это уже на выносливость, ведь полная боевая экипировка спасателя весит 40 килограммов. Зато выдерживает температуру до 600 градусов по Цельсию.

Дмитрий Лакиза, начальник Гродненского областного управления МЧС:

Целью преследуем, чтобы поднять уровень подготовленности членов МООП для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации. Эти знания пригодятся при возникновении чрезвычайных ситуаций с целью уменьшить риск попавших в беду, а также в качестве предупреждения не допустить какой-либо беды.

Соревнования проходят на профессиональной тренировочной площадке МЧС. Неслучайно бойцы МООП при поступлении в силовые структуры получают преимущество – рекомендацию от БРСМ.

Дмитрий Почебут, командир молодежного отряда охраны правопорядка Щучинского района:

Я хоккеист, КМС по легкой атлетике. Хочу после учебы поступить в Академию МЧС на заочное. Это для меня очень интересно, это какой-то опыт для меня. И это пригодится в жизни. Эти соревнования – своего рода разминка перед настоящим боевым заданием. Вместе с работниками МЧС, ОСВОД и лесного хозяйства бойцы молодежных отрядов совсем скоро отправятся в летний патруль.

Наталья Станюкевич, второй секретарь Гродненского областного комитета БРСМ:

Мы реализуем акцию «Летний патруль». Она будет проходить весь летний период. Наши ребята выходят с целью информирования населения о безопасном поведении на водоемах. Например, когда жаркое время, раздают листовки, предупреждают о возможных последствиях. Если, например, люди находятся в нетрезвом виде и так далее или если есть какие-то запрещенные места для купания.