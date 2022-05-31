Вывезли порядка 70 человек. Вольфович о белорусской спецоперации в Украине без единого выстрела

Новости Беларуси. Еще одно мероприятие 31 мая в рабочем графике Президента под грифом «Совершенно секретно». Александр Лукашенко вручил государственные награды сотрудникам КГБ, участвовавшим в спецоперации по освобождению белорусов в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спецоперация по освобождению белорусов в Украине была четко спланирована, и сотрудники КГБ проявили настоящий героизм, выполнили все задачи с честью и достоинством.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
К сожалению, сегодня имена, фамилии и обстоятельства оперативного задания, которое выполняли те сотрудники, раскрыть нельзя. Такова специфика специальных служб. Но важно сказать, что эти ребята провели уникальную специальную операцию по освобождению наших граждан с чужой территории. Довольно много их было – порядка 70 человек, которые фактически оказались в плену. Этим людям, нашим гражданам, по факту угрожала опасность жизни и здоровью. Уникальность этой операции в том, что они были готовы, конечно, применять оружие, но операция была проведена настолько профессионально, что они не сделали ни одного выстрела и вывезли наших граждан с территории чужой страны. Вернули этих людей семьям. Наверное, многие и не надеялись их увидеть дома. Ряд граждан, к сожалению, погибли. Наши сотрудники вывезли только их тела. Это тоже уникальная операция по доставке тел на родину.
«Придет время, мы разберемся и с ними». Лукашенко о людях, которые убили белорусов в Украине (тут подробнее).