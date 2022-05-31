Вывезли порядка 70 человек. Вольфович о белорусской спецоперации в Украине без единого выстрела

Новости Беларуси. Еще одно мероприятие 31 мая в рабочем графике Президента под грифом «Совершенно секретно». Александр Лукашенко вручил государственные награды сотрудникам КГБ, участвовавшим в спецоперации по освобождению белорусов в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спецоперация по освобождению белорусов в Украине была четко спланирована, и сотрудники КГБ проявили настоящий героизм, выполнили все задачи с честью и достоинством.