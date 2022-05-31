Выступили коллективы со всей страны. Фестиваль театров «Чароўны свет батлейкі» прошёл в Сморгони

Новости Беларуси. Театральный кружок «Жаронцы» Раковского центра народного творчества награжден дипломом первой степени на областном конкурсе. Они представили Воложинский район на фестивале «Чароўны свет батлейкі», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сейчас в кружке занимаются 15 ребят.
Какие постановки в репертуаре у юных актеров – в материале Юлии Примы.
Научить управлять куклой, вжиться в роль, поставить голос... Под руководством Христины Станиславовны Лембович куклы оживают в детских руках. Создать батлейку было ее мечтой, которая исполнилась.
Христина Лембович, руководитель кружка «Жаронцы» Раковского центра народного творчества:
Мяне прывабіла, зацягнула ўжо даўно батлейка. Рабіліся лялькі, рабіўся сам тэатр. Тэатр зроблены са старых кроснаў, са старога ткацкага станка. Мы яго разам рабілі з мужам, ён у нас гукааператар і музыка. Увогуле і батлейку разам рабілі.
Играть в батлейке не так просто, как кажется. Это результат упорства и долгих репетиций.
Подробности в видеоматериале.