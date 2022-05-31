Прямой эфир

Выступили коллективы со всей страны. Фестиваль театров «Чароўны свет батлейкі» прошёл в Сморгони

31 мая 2022 15:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Театральный кружок «Жаронцы» Раковского центра народного творчества награжден дипломом первой степени на областном конкурсе. Они представили Воложинский район на фестивале «Чароўны свет батлейкі», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сейчас в кружке занимаются 15 ребят.

Какие постановки в репертуаре у юных актеров – в материале Юлии Примы.

Выступили коллективы со всей страны. Фестиваль театров «Чароўны свет батлейкі» прошёл в Сморгони-1

Научить управлять куклой, вжиться в роль, поставить голос... Под руководством Христины Станиславовны Лембович куклы оживают в детских руках. Создать батлейку было ее мечтой, которая исполнилась.

Выступили коллективы со всей страны. Фестиваль театров «Чароўны свет батлейкі» прошёл в Сморгони-4

Христина Лембович, руководитель кружка «Жаронцы» Раковского центра народного творчества:
Мяне прывабіла, зацягнула ўжо даўно батлейка. Рабіліся лялькі, рабіўся сам тэатр. Тэатр зроблены са старых кроснаў, са старога ткацкага станка. Мы яго разам рабілі з мужам, ён у нас гукааператар і музыка. Увогуле і батлейку разам рабілі.

Играть в батлейке не так просто, как кажется. Это результат упорства и долгих репетиций.

Подробности в видеоматериале.

# Фестиваль # общество # Христина Лембович # Юлия Прима # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Экипировка весит 40 кг, но выдерживает до +600°C. Как молодёжные отряды учились быть спасателями?
31 мая 2022 15:40

Экипировка весит 40 кг, но выдерживает до +600°C. Как молодёжные отряды учились быть спасателями?

Вывезли порядка 70 человек. Вольфович о белорусской спецоперации в Украине без единого выстрела
31 мая 2022 15:27

Вывезли порядка 70 человек. Вольфович о белорусской спецоперации в Украине без единого выстрела

«Придёт время, мы разберёмся и с ними». Лукашенко о людях, которые убили белорусов в Украине
31 мая 2022 15:26

«Придёт время, мы разберёмся и с ними». Лукашенко о людях, которые убили белорусов в Украине