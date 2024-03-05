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«Совершила противоправные действия». Как жертва мошенников может стать преступником?

05 марта 2024 13:17
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Они вынуждают людей продавать квартиры, инвестировать деньги в несуществующие проекты, отдавать последнее ради решения придуманных проблем. Вряд ли среди нас остались те, кто не сталкивался с действиями телефонных мошенников. Среди родственников, друзей и знакомых наверняка немало примеров обманов и финансовых потерь. О том, почему люди продолжают добровольно отдавать крупные суммы и попадаются на удочку аферистов, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:
Как получается у мошенников зачастую жертву превращать еще в преступника? Есть такие примеры, я знаю, расскажите.

«Совершила противоправные действия». Как жертва мошенников может стать преступником?-1

Виталий Сорока, начальник отдела управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:
Да, к сожалению, преступники используют своих жертв не только в своих интересах по завладению денежными средствами, но могут использовать в совершении преступлений. Тому яркие примеры есть. Женщину, жительницу города Гомеля, преступники не только обманули на крупную сумму денег, но еще подтолкнули к тому, чтобы она совершила противоправные действия в отношении якобы сотрудников банка, которые участвовали в преступной схеме. К сожалению, женщина повелась на поводу преступников, совершила преступление и отвечает сейчас по закону.

«Сумма ущерба – больше 6 миллионов рублей». Почему участились случаи мошенничества – подробнее здесь.

# Мошенничество # общество # Екатерина Забенько

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