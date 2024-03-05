«Совершила противоправные действия». Как жертва мошенников может стать преступником?

Они вынуждают людей продавать квартиры, инвестировать деньги в несуществующие проекты, отдавать последнее ради решения придуманных проблем. Вряд ли среди нас остались те, кто не сталкивался с действиями телефонных мошенников. Среди родственников, друзей и знакомых наверняка немало примеров обманов и финансовых потерь. О том, почему люди продолжают добровольно отдавать крупные суммы и попадаются на удочку аферистов, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Как получается у мошенников зачастую жертву превращать еще в преступника? Есть такие примеры, я знаю, расскажите.