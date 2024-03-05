Конституционный суд огласил послание Президенту и парламенту

Послание Президенту и парламенту принял Конституционный суд. Оно включает четыре раздела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам 2023-го в законотворческом процессе не было допущено никаких противоречий Конституции – гласит документ.

В послании также отмечено, что Беларусь продолжает развиваться как демократическое, социально-правовое государство. В стране в интересах народа эффективно работает система государственной власти. Права и свободы обеспечены в соответствии со всеми нормами и требованиями. Кроме того, в послании анализируется развитие Конституции в связи с ее изменениями и дополнениями, принятыми на референдуме. Основной закон – залог поступательного конституционного развития Беларуси на долговременную перспективу отмечается в послании.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:

В обновленной Конституции укреплены демократические основы устройства общества и государства, усилены гарантии сохранения национальных традиционных ценностей, социальных прав граждан. Парламентом принято около 90 законов, направленных на выработку законодательного механизма обеспечения реализации положений обновленной Конституции.