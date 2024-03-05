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Конституционный суд огласил послание Президенту и парламенту

05 марта 2024 11:43
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Послание Президенту и парламенту принял Конституционный суд. Оно включает четыре раздела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам 2023-го в законотворческом процессе не было допущено никаких противоречий Конституции – гласит документ.

Конституционный суд огласил послание Президенту и парламенту-1

В послании также отмечено, что Беларусь продолжает развиваться как демократическое, социально-правовое государство. В стране в интересах народа эффективно работает система государственной власти. Права и свободы обеспечены в соответствии со всеми нормами и требованиями. Кроме того, в послании анализируется развитие Конституции в связи с ее изменениями и дополнениями, принятыми на референдуме. Основной закон – залог поступательного конституционного развития Беларуси на долговременную перспективу отмечается в послании.

Конституционный суд огласил послание Президенту и парламенту-4

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:
В обновленной Конституции укреплены демократические основы устройства общества и государства, усилены гарантии сохранения национальных традиционных ценностей, социальных прав граждан. Парламентом принято около 90 законов, направленных на выработку законодательного механизма обеспечения реализации положений обновленной Конституции.

Конституционный суд огласил послание Президенту и парламенту-7

Нынешнее послание огласили накануне 30-летия Конституции Беларуси. В ближайшее время документ будет направлен главе государства и в обе палаты Национального собрания.

# Судебная система Беларуси # общество # Петр Миклашевич

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