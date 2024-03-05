Белорусы выращивают необычные растения. Узнали, как им удалось создать тропики

На берегу Лукомского озера в деревне Абузерье царят тропики круглый год, рассказали в программе «Путевка BY». 12 соток зеленого царства. Более 20 видов растений. В окружении пальм, скульптур и лаундж-зон. Это ли не рай? Ароматерапия и лимонад для души. Причем джунгли в деревне создавали не специалисты-ботаники, а семья любителей. Солнечная атмосфера витает повсюду.

Лариса Козырицкая, хозяйка агроусадьбы:

Получилось создать необходимые для них условия. Влажность за счет большого бассейна, где плавают осетры. Свет благодаря тому, что крыша прозрачная, и температура благодаря отоплению водяному на батареях и на теплом полу, поэтому пальмам это нравится. Некоторые из них уже упираются в потолок. Зимой всегда сезон цитрусовых. Сейчас завязались инжиры, мы угощаем гостей бананами. Их стиль жизни многим не давал покоя. Почему Володковичей называют белорусскими вампирами – подробности здесь.