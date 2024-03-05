Величайшую святыню христианского мира привезли в Витебск. О каких чудесах рассказывают верующие?

Одну из величайших святынь христианского мира доставили в Витебск. В Свято-Успенский кафедральный собор прибыл ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы и мощами ее родителей, святых праведных Иоакима и Анны. Святыню встречали тепло и торжественно. У храма собрались десятки верующих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно церковному преданию, Пресвятая Богородица сплела пояс из верблюжьей шерсти и передала его Апостолу Фоме. Впоследствии святыня передавалась наследниками из поколения в поколение. В IV веке ее привезли в Константинополь и поместили в золотой ковчег. Долгое время он и находился там, под царской печатью. Затем пояс разделили на части. Одна из них до сих пор бережно хранится в монастыре на святой горе Афон. В 2011 году частицу пояса передали и в Казанский кафедральный собор Санкт-Петербурга.

Ему уже поклонились миллионы верующих, они рассказывают о различных чудесах и исцелениях. Супружеские пары, обратившись к Божией Матери перед ее святыней, получали возможность стать родителями.

Иерей Артемий Золотухин, священник Свято-Успенского кафедрального собора Витебска:

С чувствами великого благоговения частицы одежды святых, а тем более частица пояса Пречистой Владычицы нашей Божией Матери – это живое присутствие в нашем городе, нашем храме. Ощущение трепета, любви Божией Матери, к Богу, благодарности, что мы сподобились такой милости.

Я была в Москве, когда привозили пояс, там 6 километров очередь была. А сегодня Господь сподобился к Пречистой Богородице так быстро приложиться, еще радость получила духовную. Помолиться за Родину нашу, чтобы войны не было, чтобы мир во всем мире был, чтобы все были здоровы.