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Величайшую святыню христианского мира привезли в Витебск. О каких чудесах рассказывают верующие?

05 марта 2024 11:50
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Одну из величайших святынь христианского мира доставили в Витебск. В Свято-Успенский кафедральный собор прибыл ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы и мощами ее родителей, святых праведных Иоакима и Анны. Святыню встречали тепло и торжественно. У храма собрались десятки верующих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Величайшую святыню христианского мира привезли в Витебск. О каких чудесах рассказывают верующие?-1

Согласно церковному преданию, Пресвятая Богородица сплела пояс из верблюжьей шерсти и передала его Апостолу Фоме. Впоследствии святыня передавалась наследниками из поколения в поколение. В IV веке ее привезли в Константинополь и поместили в золотой ковчег. Долгое время он и находился там, под царской печатью. Затем пояс разделили на части. Одна из них до сих пор бережно хранится в монастыре на святой горе Афон. В 2011 году частицу пояса передали и в Казанский кафедральный собор Санкт-Петербурга.

Величайшую святыню христианского мира привезли в Витебск. О каких чудесах рассказывают верующие?-4

Ему уже поклонились миллионы верующих, они рассказывают о различных чудесах и исцелениях. Супружеские пары, обратившись к Божией Матери перед ее святыней, получали возможность стать родителями.

Величайшую святыню христианского мира привезли в Витебск. О каких чудесах рассказывают верующие?-7

Иерей Артемий Золотухин, священник Свято-Успенского кафедрального собора Витебска:
С чувствами великого благоговения частицы одежды святых, а тем более частица пояса Пречистой Владычицы нашей Божией Матери – это живое присутствие в нашем городе, нашем храме. Ощущение трепета, любви Божией Матери, к Богу, благодарности, что мы сподобились такой милости.

Величайшую святыню христианского мира привезли в Витебск. О каких чудесах рассказывают верующие?-10

Я была в Москве, когда привозили пояс, там 6 километров очередь была. А сегодня Господь сподобился к Пречистой Богородице так быстро приложиться, еще радость получила духовную. Помолиться за Родину нашу, чтобы войны не было, чтобы мир во всем мире был, чтобы все были здоровы.

Величайшую святыню христианского мира привезли в Витебск. О каких чудесах рассказывают верующие?-13

Уже в субботу, 9 марта, святыню из Витебска доставят в Полоцкую епархию. В Беларуси ковчег пробудет до 17 марта.

# Православные в Беларуси # общество

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