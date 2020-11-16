Общественные приёмные в Беларуси будут работать как минимум до конца декабря

Новости Беларуси. Возможность высказать свое мнение каждому и быть услышанным. Общественные приемные по вопросам конституционной реформы и другим актуальным проблемам продолжают работу в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой формат диалога доступен жителям всех регионов, и уже сотни белорусов воспользовались этой возможностью и выступили со своими предложениями. Звучат совершенно разные инициативы: от совершенствования законодательства в сфере бизнеса до возможности сохранения трудового стажа женщины в декрете. Нередко люди приходят и с частными проблемами.