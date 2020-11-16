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Общественные приёмные в Беларуси будут работать как минимум до конца декабря

16 ноября 2020 06:58
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Новости Беларуси. Возможность высказать свое мнение каждому и быть услышанным. Общественные приемные по вопросам конституционной реформы и другим актуальным проблемам продолжают работу в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общественные приёмные в Беларуси будут работать как минимум до конца декабря-1

Такой формат диалога доступен жителям всех регионов, и уже сотни белорусов воспользовались этой возможностью и выступили со своими предложениями. Звучат совершенно разные инициативы: от совершенствования законодательства в сфере бизнеса до возможности сохранения трудового стажа женщины в декрете. Нередко люди приходят и с частными проблемами.

Общественные приёмные в Беларуси будут работать как минимум до конца декабря-4

Ни одно из обращений не остается без ответа, а самые актуальные инициативы будут предложены для обсуждения на VI Всебелорусском народном собрании. Работать общественные приемные будут как минимум до конца декабря. Ознакомиться с их графиком можно на сайтах исполкомов и общественных организаций.  

# Прием граждан # общество # Фотофакт

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