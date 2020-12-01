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«Так или иначе мы должны совместно с населением обсуждать». В Минске прошла общественная приёмная

01 декабря 2020 15:29
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Новости Беларуси. Общественное обсуждение с представителями общественных объединений и заместителем председателя Мингорисполкома Артемом Цураном прошло в Доме литератора, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Оно стало продолжением диалоговых площадок, которые ранее прошли во всех районах столицы.

«Так или иначе мы должны совместно с населением обсуждать». В Минске прошла общественная приёмная-1

В общественной приемной прозвучали предложения, которые касаются не только изменений в законодательстве, но и социальной сферы в целом. В том числе обсудили более активно участие граждан в жизни столицы.

«Так или иначе мы должны совместно с населением обсуждать». В Минске прошла общественная приёмная-4

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Когда мы организовываем работу общественной приемной, которая работает вблизи жилья, то и вопросы в основном связаны с тем, что человека волнует каждый день: как будет организована работа по содержанию территорий, по содержанию жилищного фонда. Когда мы перемещаем площадки на более высокий уровень, городской, то и проблемы там уже начинают подниматься жизни всего города либо страновые вопросы. Поэтому и приняли решение, чтобы это были разные слои населения и разный уровень поднимаемых вопросов, которые так или иначе мы должны совместно с населением обсуждать.

«Так или иначе мы должны совместно с населением обсуждать». В Минске прошла общественная приёмная-7

Все озвученные вопросы примут к рассмотрению, после готовятся программные документы. В последующем депутаты Минского городского Совета депутатов решат вопросы с финансированием.

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# Прием граждан # общество # Фотофакт

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