«Так или иначе мы должны совместно с населением обсуждать». В Минске прошла общественная приёмная

В общественной приемной прозвучали предложения, которые касаются не только изменений в законодательстве, но и социальной сферы в целом. В том числе обсудили более активно участие граждан в жизни столицы.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Когда мы организовываем работу общественной приемной, которая работает вблизи жилья, то и вопросы в основном связаны с тем, что человека волнует каждый день: как будет организована работа по содержанию территорий, по содержанию жилищного фонда. Когда мы перемещаем площадки на более высокий уровень, городской, то и проблемы там уже начинают подниматься жизни всего города либо страновые вопросы. Поэтому и приняли решение, чтобы это были разные слои населения и разный уровень поднимаемых вопросов, которые так или иначе мы должны совместно с населением обсуждать.