Сотрудники Нацбанка во главе с Романом Головченко благоустроили парк в Жодино

Зарубежных гостей Беларусь привлекает, в том числе, своей красотой и ухоженностью. Чистота – наш бренд, а поддерживать ее помогает, в том числе, проведение субботников. Благоустройством парка рядом с рекой Плиса в Жодино накануне занялись сотрудники Национального банка Беларуси во главе с председателем правления Романом Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для Романа Александровича этот город – малая Родина, так что к работе он отнесся с особым трепетом. Коллектив Нацбанка возложил цветы к монументу в честь советской матери-патриотки Анастасии Куприяновой. К слову, недавно руководство Жодино, предприятия и сами жодинцы отремонтировали его за собственные средства.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

Жодино все-таки наш крупный город Минщины, индустриальный центр. Здесь люди должны жить в комфортных условиях. Это соответствует нашей политике по повышению уровня качества жизни абсолютно во всех регионах. Будь это столица, областной центр, районный, небольшой поселок. Но нужно сделать красивую жизненную среду для того, чтобы люди отсюда не ехали, в тот же Минск, например, а получали комфорт, удовольствие от жизни здесь.

Фронт работ обширный: городской пляж, и родник, и места для отдыха. Благодаря усилиям сотрудников Нацбанка к источнику на берегу Плисы теперь ведет обновленная дорожка. Между проезжей частью и местом отдыха появилась живая изгородь из почти полусотни туй. Радуют глаз обновленные скамейки и бордюры.