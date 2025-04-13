«Такой светлый праздник». Православные освещают веточки вербы в Свято-Елисаветинском монастыре в Минске

У православных и католических верующих – Вербное воскресенье. Во всех храмах и костелах страны идут торжественные богослужения, где освящают главный символ праздника – веточки вербы. Многолюдно сегодня в Свято-Елисаветинском монастыре в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме привычной службы здесь торжественно открыли скульптурную композицию. Это Образ Христа Спасителя в сопровождении великих святых Русской православной церкви – преподобной Евфросинии Полоцкой и преподобномученицы Великой княгини Елисаветы. Событие имеет особую символическую значимость для обители, так как именно в Вербное воскресенье много лет назад в еще недостроенном храме была совершена первая литургия, положившая начало духовной жизни монастыря. Чин освящения возглавил митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин.

Такой светлый праздник. Всегда хочется сходить в церковь, освятить вербочку. И радоваться, что пришла весна, что все хорошо, что в нашей стране все хорошо.

Прекрасный семейный день, когда можно прийти в церковь, подумать о высоком, подумать о том, как важна семья, как важны близкие и родственники.

Вербное воскресенье отмечают ровно за неделю до Пасхи, а посвящен праздник въезду Иисуса Христа в Иерусалим. Согласно преданию, горожане устилали дорогу, по которой шел сын божий, ветвями пальм. На Руси символом торжества стали нежные побеги вербы. Освященные ветви верующие весь год хранят в доме. Считается, что такой оберег защищает жилище и его обитателей от бед.