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Лукашенко поздравил верующих иудейской конфессии с Песахом

13 апреля 2025 10:41
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил верующих иудейской конфессии с Песахом. Глава государства отметил, что еврейская община Беларуси бережет традиции предков, заботится о сохранении нравственных ценностей и укрепляет межрелигиозный диалог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил верующих иудейской конфессии с Песахом-2

«Этот праздник особенно дорог иудейскому народу. Он объединяет близких по вере людей, олицетворяет благодарность Богу за помощь в обретении свободы и является духовным наследием для каждого человека. Своими талантами и любовью к делу иудеи вносят вклад в процветание родной земли», – подчеркнул Президент.

# Религия # Александр Лукашенко

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