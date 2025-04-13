Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил верующих иудейской конфессии с Песахом. Глава государства отметил, что еврейская община Беларуси бережет традиции предков, заботится о сохранении нравственных ценностей и укрепляет межрелигиозный диалог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Этот праздник особенно дорог иудейскому народу. Он объединяет близких по вере людей, олицетворяет благодарность Богу за помощь в обретении свободы и является духовным наследием для каждого человека. Своими талантами и любовью к делу иудеи вносят вклад в процветание родной земли», – подчеркнул Президент.